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Постепенное потепление и мокрый снег. Какой будет погода в Гомеле на новой рабочей неделе
22.03.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Март уже заканчивается, а весна в Гомель все не приходит. На предстоящей неделе,
В понедельник — +4 °C и без осадков.
Во вторник +3 °C, ветер и метель.
В среду и четверг до плюс пяти, переменная облачность, возможен мокрый снег.
В пятницу уже начнет теплеть: +8 °C, местами дожди.
Хорошей недели, друзья!
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Март уже заканчивается, а весна в Гомель все не приходит.
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