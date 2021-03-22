Постепенное потепление и мокрый снег. Какой будет погода в Гомеле на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Март уже заканчивается, а весна в Гомель все не приходит. На предстоящей неделе, предупреждает pogoda.by, гомельчанам снова придется терпеть мокрый снег.



Фото: Инга Шкеллер

В понедельник — +4 °C и без осадков.

Во вторник +3 °C, ветер и метель.

В среду и четверг до плюс пяти, переменная облачность, возможен мокрый снег.

В пятницу уже начнет теплеть: +8 °C, местами дожди.

Хорошей недели, друзья!

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