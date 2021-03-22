На неделе - до 6 градусов тепла. Погода в Могилеве

Источник материала: Tut.by

На неделе в Могилеве — настоящая борьба зимы и весны. Днем будет до +6 °С, по ночам — до -6 °С. При этом — и солнце, и снег, и дождь. Но не все так страшно, как кажется на первый взгляд: столбик термометра будет постепенно подниматься, и в выходные, по данным pogoda.by, морозы уйдут.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 22 марта, днем около нуля и немного ветрено, утром и вечером — −3…5 °С. Ближе к ночи возможен снег.

Во вторник — переменная облачность, днем — по-прежнему ноль, утром и вечером — до -5 °С. Весь день местами могут идти кратковременные снегопады.

В среду, 24 марта, все так же возможен снег при небольшой облачности. Утром и вечером — опять −3…5 °С, а вот днем — до +2 °С.

В четверг днем прогнозируют уже максимум +6 °С, но утром все еще будет морозно. Ближе к ночи может пойти мокрый снег.

В пятницу, 26 марта, уже будет выше нуля — также до +6 °С. При этом возможны дожди, но небо будет облачным с прояснением.

Хорошей недели!

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