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На неделе - до 6 градусов тепла. Погода в Могилеве
22.03.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе в Могилеве — настоящая борьба зимы и весны. Днем будет до +6 °С, по ночам — до -6 °С. При этом — и солнце, и снег, и дождь. Но не все так страшно, как кажется на первый взгляд: столбик термометра будет постепенно подниматься, и в выходные, по
Сегодня, 22 марта, днем около нуля и немного ветрено, утром и вечером — −3…5 °С. Ближе к ночи возможен снег.
Во вторник — переменная облачность, днем — по-прежнему ноль, утром и вечером — до -5 °С. Весь день местами могут идти кратковременные снегопады.
В среду, 24 марта, все так же возможен снег при небольшой облачности. Утром и вечером — опять −3…5 °С, а вот днем — до +2 °С.
В четверг днем прогнозируют уже максимум +6 °С, но утром все еще будет морозно. Ближе к ночи может пойти мокрый снег.
В пятницу, 26 марта, уже будет выше нуля — также до +6 °С. При этом возможны дожди, но небо будет облачным с прояснением.
Хорошей недели!
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Но и морозы пока не пропадут.
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