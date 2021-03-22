Суд над Бабарико возобновляется

Судебный процесс над экс-главой "Белгазпромбанка" Виктором Бабарико возобновляется 22 марта в 10 часов в здании суда Московского района Минска.

Пауза в рассмотрении была объявлена 23 февраля по причине болезни одного из членов состава суда.

Несмотря на официальную открытость процесса, фактически далеко не все СМИ допущены к его освещению.

Ожидается, что в понедельник прокурор продолжит озвучивать обвинения (всего они занимают 340 страниц, уголовное дело состоит из 112 томов).

Напомним, рассмотрение уголовного дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» началось 17 февраля.

Продолжилось 19 февраля. Тогда обвинение Виктору Бабарико прокурор зачитывал более пяти часов.

Экс-банкира обвиняют в создании и руководстве преступной группы, в которую входили его заместители. По данным следствия, топ-менеджеры «Белгазпромбанка», действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения.

Интервью из тюрьмы

10 февраля Виктор Бабарико письменно ответил на вопросы DW о ситуации в стране. «Расколотое общество не слепишь. Нельзя допустить, чтобы простые люди стали ненавидеть друг друга только за то, что они любят символы разного цвета», - сказал он.

Еще одно интервью появилось 20 марта на РБК. Изданию удалось передать письменные вопросы экс-банкиру и получить на них ответы.

Политик называет ошибочным тезис о спасении страны, так как, по его мнению, оно возможно «только от внешней угрозы, которой не было».

«Миротворческие войска НАТО и стянутые к границе танки и самолеты были только на экранах БТ и в информационных сообщениях госСМИ». Поэтому, по его мнению, руководство страны спасало «собственную власть от людей, которые хотели изменить жизнь к лучшему, и для этого готово было использовать даже привлечение внешних вооруженных сил», - сказал Бабарико.

С начала протестов в августе до конца прошлого года, по данным МВД, в республике было зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям. Из них 667 - в отношении сотрудников милиции.

Фото prisoners.spring96.org