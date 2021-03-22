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Патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти"
22.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ преддверии Дня Хатынской трагедии акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" связала сотни точек на карте нашей страны. Белорусы несут цветы к мемориалам сожженных деревень.
В мемориальном комплексе "Ола" почтили память погибших
Один из крупнейших и молодых в стране мемориальных комплексов "Ола" встречает нынешнее поколение. Десятки людей приехали почтить память погибших. В 44-м в деревне Ола было сожжено почти 2 тысячи невинных людей.
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По числу жертв это - 12 Хатыней. Молодые люди возложили к мраморным плитам живые цветы.
Митинг-реквием в Городокском районеНа территории мемориального комплекса "Пантеон памяти"
Ольга Мацюсь, представитель Витебской областной структуры РОО "Патриоты Беларуси": "Великая Отечественная война оставила очень много мест скорби на белорусской земле. Мы ни в коем случае не должны предавать наших предков и передавать эту память из поколения в поколение".
Митинг-реквием в память о погибших в Пружанах
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В преддверии Дня Хатынской трагедии акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" связала сотни точек на карте нашей страны. Белорусы несут цветы к мемориалам...
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