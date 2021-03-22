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В мемориальном комплексе "Ола" почтили память погибших

В преддверии Дня Хатынской трагедии акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" связала сотни точек на карте нашей страны. Белорусы несут цветы к мемориалам сожженных деревень.Один из крупнейших и молодых в стране мемориальных комплексов "Ола" встречает нынешнее поколение. Десятки людей приехали почтить память погибших. В 44-м в деревне Ола было сожжено почти 2 тысячи невинных людей.

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Митинг-реквием в Городокском районе

Митинг-реквием в память о погибших в Пружанах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" В преддверии Дня Хатынской трагедии акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" связала сотни точек на карте нашей страны. Белорусы несут цветы к мемориалам...

По числу жертв это - 12 Хатыней. Молодые люди возложили к мраморным плитам живые цветы.На территории мемориального комплекса "Пантеон памяти"а также прошел митинг-реквием. До Великой Отечественной это было излюбленное место отдыха местных жителей, а в период оккупации каратели расстреляли сотни евреев, спастись удалось единицам. В Городокском районе частично или полностью уничтожили более 300 деревень, расстреляли и сожгли живьем 8 тысяч человек.. 57 сгоревших деревень и 11 тысяч загубленных жизней. Столько погибших мирных жителей не без слез вспоминали в Пружанском районе. Митинг-реквием прошел у монумента, созданного в виде догорающего пламени - он символизирует память о всех населенных пунктах, уничтоженных в годы войны. Минутой молчания почтили память жертв войны - замученных, сожженных и растерзанных.