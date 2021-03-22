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Патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти"

22.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии Дня Хатынской трагедии акция  "Приди и поклонись. Живая дорога памяти"  связала сотни точек на карте нашей страны. Белорусы несут цветы к мемориалам сожженных деревень. 

В мемориальном комплексе "Ола" почтили память погибших 


Один из крупнейших и молодых в стране мемориальных комплексов  "Ола" встречает нынешнее поколение. Десятки людей приехали почтить память погибших. В 44-м в деревне Ола было сожжено почти 2 тысячи невинных людей.

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По числу жертв это - 12 Хатыней. Молодые люди возложили к мраморным плитам живые цветы.

Митинг-реквием в Городокском районе

На территории мемориального комплекса "Пантеон памяти" в урочище Воробьевы Горы Городокского района также прошел митинг-реквием. До Великой Отечественной это было излюбленное место отдыха местных жителей, а в период оккупации каратели расстреляли сотни евреев, спастись удалось единицам.  В Городокском районе  частично или полностью уничтожили более 300 деревень, расстреляли и сожгли живьем 8 тысяч человек. 

Ольга Мацюсь, представитель Витебской областной структуры РОО "Патриоты Беларуси": "Великая Отечественная война оставила очень много мест скорби на белорусской земле. Мы ни в коем случае не должны предавать наших предков и передавать эту память из поколения в поколение".

Митинг-реквием в память о погибших в Пружанах

Жители Брестской области присоединились к патриотической акции. 57 сгоревших деревень и 11 тысяч загубленных жизней. Столько погибших мирных жителей не без слез вспоминали в Пружанском районе. Митинг-реквием прошел у монумента, созданного в виде догорающего пламени - он символизирует память о всех населенных пунктах, уничтоженных в годы войны. Минутой молчания почтили память жертв войны - замученных, сожженных и растерзанных. 

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В преддверии Дня Хатынской трагедии акция  "Приди и поклонись. Живая дорога памяти"  связала сотни точек на карте нашей страны. Белорусы несут цветы к мемориалам...
 
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