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В. Лукашенко: Беларусь в Токио выступит с национальным флагом и гимном
22.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь на Олимпиаде в Токио выступит под национальным флагом. Об этом
Кстати, 22 марта - знаменательная дата в истории белорусского спорта. Сегодня Национальному олимпийскому комитету нашей страны - 30 лет. Состоится презентация олимпийской формы белорусской делегации на Играх в Токио.
Наши коллеги готовят к эфиру и документальный фильм о становлении олимпийского комитета
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Беларусь на Олимпиаде в Токио выступит под национальным флагом. Об этом в интервью "Главному эфиру" заявил глава Национального олимпийского комитета Виктор...
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