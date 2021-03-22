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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Лукашенко: Беларусь в Токио выступит с национальным флагом и гимном Беларусь на Олимпиаде в Токио выступит под национальным флагом. Об этом в интервью "Главному эфиру" заявил глава Национального олимпийского комитета Виктор...

Беларусь на Олимпиаде в Токио выступит под национальным флагом. Об этом. Существующие разногласия с МОК не должны помешать привычной подготовке наших спортсменов. Развитие олимпийского движения в ближайшее время будет одним из приоритетных направлений. По итогам визита белорусской делегации в Россию планируется реализовать сразу несколько новых проектов.Кстати, 22 марта - знаменательная дата в истории белорусского спорта. Сегодня Национальному олимпийскому комитету нашей страны - 30 лет. Состоится презентация олимпийской формы белорусской делегации на Играх в Токио.Наши коллеги готовят к эфиру и документальный фильм о становлении олимпийского комитета