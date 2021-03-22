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В. Лукашенко: Беларусь в Токио выступит с национальным флагом и гимном

22.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь на Олимпиаде в Токио  выступит под национальным флагом. Об этом в интервью "Главному эфиру" заявил глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Существующие разногласия с МОК не должны помешать привычной подготовке наших спортсменов. Развитие олимпийского движения в ближайшее время будет одним из приоритетных направлений. По итогам визита белорусской делегации  в Россию планируется реализовать сразу несколько новых проектов.
 
В. Лукашенко: Беларусь в Токио выступит с национальным флагом и гимном


Кстати, 22 марта - знаменательная дата в истории белорусского спорта. Сегодня Национальному олимпийскому комитету  нашей страны - 30 лет. Состоится презентация олимпийской формы белорусской делегации на Играх в Токио.

В. Лукашенко: Беларусь в Токио выступит с национальным флагом и гимном


Наши коллеги готовят к эфиру и документальный фильм о становлении олимпийского комитета "30 лет. Путь к Олимпу".

 
 
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Беларусь на Олимпиаде в Токио  выступит под национальным флагом. Об этом в интервью "Главному эфиру" заявил глава Национального олимпийского комитета Виктор...
 
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