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Л. Ананич: Белорусы не должны допустить героизации нацизма
22.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусы должны сделать все, чтобы не допустить героизации нацизма. Такое мнение высказала Агентству теленовостей депутат Палаты представителей Лилия Ананич. В интервью
23 марта - международная конференция в Овальном залеЗавтра в Овальном зале Дома правительства с участием зарубежных гостей состоится международная конференция, где речь пойдет как раз об исторической памяти и патриотизме, о консолидации общества. Ожидается, прозвучат предложения: как в современных условиях не отдать молодежь под влияние чуждых нам ценностей и идеалов, как не допустить переписывания истории.
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Белорусы должны сделать все, чтобы не допустить героизации нацизма. Такое мнение высказала Агентству теленовостей депутат Палаты представителей Лилия Ананич. В...
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