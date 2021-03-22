﻿ Л. Ананич: Белорусы не должны допустить героизации нацизма. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Л. Ананич: Белорусы не должны допустить героизации нацизма

22.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Белорусы должны сделать все,  чтобы не допустить героизации нацизма. Такое мнение высказала Агентству теленовостей депутат Палаты представителей Лилия Ананич. В интервью "Главному эфиру"  парламентарий рассказала о готовящемся законопроекте, который должен поставить заслон, в том числе пропаганде символов нацизма и пособников тех, кто истреблял белорусский народ в годы войны. 

23 марта - международная конференция в Овальном зале 

Завтра в Овальном зале Дома правительства с участием зарубежных гостей состоится  международная конференция, где речь пойдет как раз об исторической  памяти и патриотизме, о консолидации  общества. Ожидается, прозвучат предложения: как в современных условиях не отдать молодежь под влияние чуждых нам ценностей и идеалов, как не допустить переписывания истории.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы должны сделать все,  чтобы не допустить героизации нацизма. Такое мнение высказала Агентству теленовостей депутат Палаты представителей Лилия Ананич. В...
 
Новости дня
Новости общества
 
Участники зарубежных интриг о закулисных играх и искусственных маршах в "Понятной политике"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by