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Участники зарубежных интриг о закулисных играх и искусственных маршах в "Понятной политике"
22.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак продают Беларусь, кем управляют головорезы, и для чего поделили страну между Копенгагеном и Сиэтлом? О закулисных играх, компаниях по очернению и искусственных маршах расскажут сами участники зарубежных интриг.
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Далекие географически и недалекие в своих желаниях. Сегодня в "Понятной политике" покажем подноготную белорусских диаспор. Как продают Беларусь, кем управляют...
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