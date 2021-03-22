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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участники зарубежных интриг о закулисных играх и искусственных маршах в "Понятной политике" Далекие географически и недалекие в своих желаниях. Сегодня в "Понятной политике" покажем подноготную белорусских диаспор. Как продают Беларусь, кем управляют...

Как продают Беларусь, кем управляют головорезы, и для чего поделили страну между Копенгагеном и Сиэтлом? О закулисных играх, компаниях по очернению и искусственных маршах расскажут сами участники зарубежных интриг.Смотрите сегодня сразу после