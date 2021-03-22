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В общежитии ГрГУ умер студент

22.03.2021 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 21 марта в новом общежитии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, расположенном на кольцевой развязке улиц Дубко и Дзержинского, произошла трагедия. Там умер студент, сообщает Блог Гродно s13.


Фото: Блог Гродно s13

В милиции региона сообщили, что смерть иностранного студента не носит криминального характера.

— Около 19.30 поступила информация о том, что студенту стало плохо в душе, ранее у него фиксировались проблемы со здоровьем.

Как рассказали одногруппники умершего, он был гражданином Туркменистана, учился на 4-м курсе. Ранее парень жаловался на головные боли. В день трагедии он пошел в душ и долго не выходил оттуда, там его и обнаружили без сознания.

 
Теги: Гродно
 
 
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Как рассказали одногруппники умершего, он был гражданином Туркменистана, учился на 4-м курсе.
 
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