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В общежитии ГрГУ умер студент
22.03.2021 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 21 марта в новом общежитии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, расположенном на кольцевой развязке улиц Дубко и Дзержинского, произошла трагедия. Там умер студент,
В милиции региона сообщили, что смерть иностранного студента не носит криминального характера.
— Около 19.30 поступила информация о том, что студенту стало плохо в душе, ранее у него фиксировались проблемы со здоровьем.
Как рассказали одногруппники умершего, он был гражданином Туркменистана, учился на 4-м курсе. Ранее парень жаловался на головные боли. В день трагедии он пошел в душ и долго не выходил оттуда, там его и обнаружили без сознания.
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Как рассказали одногруппники умершего, он был гражданином Туркменистана, учился на 4-м курсе.
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