В общежитии ГрГУ умер студент

Источник материала: Tut.by

Вечером 21 марта в новом общежитии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, расположенном на кольцевой развязке улиц Дубко и Дзержинского, произошла трагедия. Там умер студент, сообщает Блог Гродно s13.



Фото: Блог Гродно s13

В милиции региона сообщили, что смерть иностранного студента не носит криминального характера.

— Около 19.30 поступила информация о том, что студенту стало плохо в душе, ранее у него фиксировались проблемы со здоровьем.

Как рассказали одногруппники умершего, он был гражданином Туркменистана, учился на 4-м курсе. Ранее парень жаловался на головные боли. В день трагедии он пошел в душ и долго не выходил оттуда, там его и обнаружили без сознания.