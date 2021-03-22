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Задержан админ чата «Атолино». У него в машине нашли «протестные» газеты и стикеры
22.03.2021 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минском районе милиция задержала 40-летнего мужчину. Как
Мужчину задержали 19 марта неподалеку от Минска. Как сообщает МВД, в машине он вез «газеты протестного толка и стикеры с незарегистрированной символикой». Всего в его транспортном средстве и гараже нашли более 15 тысяч газет, 12 тысяч стикеров и 4,5 тысячи листовок. Как сообщается, все это планировалось к распространению в Минской, Гомельской, Могилевской и Гродненской областях.
Задержанный работает в рекламной фирме и является администратором телеграм-чата «Атолино», раньше был телевизионным видеоинженером и входил в предвыборный штаб Виктора Бабарико, информирует МВД.
На записи задержания мужчина заявляет, что отказывается отвечать на вопросы без своего адвоката.
У него дома милиция изъяла ноутбук и бело-красно-белые флаги. Составлены протоколы за нарушение законодательства о средствах массовой информации, также ему вынесено официальное предупреждение в рамках законодательства о противодействии экстремизму.
— В отношении задержанного проводится проверка, его действиям будет дана правовая оценка, — заявили в МВД.
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Как сообщается, печатную продукцию планировалось распространить в четырех областях.
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