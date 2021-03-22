«Галасы ЗМеста» сочинили еще две песни. Новый «миллионник» - про зайчиков

Первую песню не приняли на «Евровидение», потому что, «видимо, были какие-то заинтересованные люди, которые сделали так, чтобы они так восприняли».

Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил лидер коллектива Дмитрий Бутаков. Он добавил, что «Галасы ЗМеста» подготовили две новые песни для конкурса.

«По политическим мотивам каким-то, скажем. Когда им задавали вопрос, какие конкретно, они ничего внятного - эта экспертиза прошла - не сказали. И просто сказали: «Мы считаем, песня не подходит». И аргументации не предоставили», - заявил исполнитель, отвечая на вопрос об отказе ЕВС принять песню.

Теперь на выбор группа предоставила две композиции.

«Мне позвонили: «Ребята, а можете еще одну песню написать?» Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали. Какая их судьба дальше, я не знаю, но думаю, что должны», - сказал он.

По его словам, одна песня будет «про зайчиков».

«Одна там немножко такая веселая получилась, а вторая более серьезная. Какая из этих появится? Они-то обе появятся в любом случае. Мы их на фоне коврика сделаем, сами сыграем, но попозже. Сначала будем ждать, которую выберут», - сказал Бутаков.

Что касается шоу на сцене конкурса, исполнитель ответил непонятно. Судя по всему, шоу не будет.

«В общих чертах - это будет такое все, потому что мы люди немолодые, скакать нам на сцене не это… Поэтому так будет все олдскульно, где-то по-стариковски в хорошем смысле», - отметил исполнитель.

Бутаков рассказал, что на Западе их песню нормально воспринимают, даже хвалят.

«Большинство хейтеров - они все где-то тут, в Беларуси или около того, образовались. На Западе нормальные, адекватные, взрослые люди абсолютно нормально воспринимают песню, даже хвалят. Вон, даже напевают. Я уже услышал, мне присылали - английскую версию пели, и дети поют, на скрипочке играют, и по радио ее крутят. Я знаю, и у нас крутят по радио, и в Украине, и во Владивостоке, и в Казахстане. Даже мне прислали из Канады», - заявил солист группы.

История вопроса

Напомним, ранее Беларусь представила на «Евровидение» песню «Я научу тебя», которую исполняла группа «Галасы ЗМеста». Однако организаторы конкурса предложили заменить композицию.

Однако 11 марта Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что эта песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе, потому что не соответствует его правилам. Было предложено представить «какой-то иной вариант».

На вечер 11 марта песня на youtube-канале Галасы Зместа набрала 66 тысяч просмотров, 4,5 тысяч лайков, 12 тысяч дизлайков и более 7 тысяч комментариев, в основном негативных.

Затем стало известно , что Национальная телерадиокомпания Беларуси ведет непрекращающийся диалог с Европейским вещательным союзом (правообладателем конкурса песни «Евровидение»).

Александр Лукашенко 13 марта заявил, что Беларусь должна представить другую песню на конкурс. Он считает, что запрет "только добавит авторитета" группе, добавив, что сейчас "начинают поджимать Беларусь по всем фронтам".