Два новых здания для Академии МВД планируют построить в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Общежитие и учебный корпус для подготовки учащихся Академии министерства внутренних дел хотят построить в Минске, такая информация размещена на сайте администрации Советского района.

Заказчиком выступает Академия МВД, разработчиком архитектурно-планировочных концепций по объектам - общество с ограниченной ответственностью "Студия Соколовских".

Участок, где планируют начать строительство учебного корпуса, находится на придомовой территории улицы Красная, 14а и принадлежит оперативному управлению Академии МВД.

"В настоящий момент участок свободен от построек и готов для проведения строительных работ", - говорится в сообщении.

Второе здание, которое планируют возвести - шестиэтажное общежитие блочного типа на 225 человек. Планируется, что оно будет находиться на придомовой территории, ограниченной проспектом Независимости - Машерова - улицей Красной.

Сейчас там находятся ветхие хозпостройки и гаражи.

Строительство аргументируют тем, что возникла необходимость совершенствования материально-технической базы для учебного процесса и улучшением условий проживания учащихся Академии МВД.

Презентация архитектурно-планировочной концепции запланирована на 6 апреля. Общественное обсуждение продлится до 15 апреля.