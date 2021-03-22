|
Два новых здания для Академии МВД планируют построить в Минске
22.03.2021 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Общежитие и учебный корпус для подготовки учащихся Академии министерства внутренних дел хотят построить в Минске, такая информация размещена на сайте администрации Советского района.
Заказчиком выступает Академия МВД, разработчиком архитектурно-планировочных концепций по объектам - общество с ограниченной ответственностью "Студия Соколовских".
Участок, где планируют начать строительство учебного корпуса, находится на придомовой территории улицы Красная, 14а и принадлежит оперативному управлению Академии МВД.
© Photo : ГКИ по Минской области
"В настоящий момент участок свободен от построек и готов для проведения строительных работ", - говорится в сообщении.
Второе здание, которое планируют возвести - шестиэтажное общежитие блочного типа на 225 человек. Планируется, что оно будет находиться на придомовой территории, ограниченной проспектом Независимости - Машерова - улицей Красной.
Сейчас там находятся ветхие хозпостройки и гаражи.
Строительство аргументируют тем, что возникла необходимость совершенствования материально-технической базы для учебного процесса и улучшением условий проживания учащихся Академии МВД.
Презентация архитектурно-планировочной концепции запланирована на 6 апреля. Общественное обсуждение продлится до 15 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здания будут находиться в центре белорусской столицы, презентация архитектурно-планировочной концепции запланирована на 6 апреля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)