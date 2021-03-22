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За наклейку с «Погоней» на рюкзаке. Правозащитники - о воскресных задержаниях
22.03.2021 11:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в воскресенье были задержания в Чижовке, Новой Боровой, да и не только там. Лишенный регистрации правозащитный центр
Вечером воскресенья были задержания в Чижовке. Среди доставленных в Заводской РУВД — четыре женщины, ожидаются суды.
Были задержания и в Новой Боровой. По информации правозащитников, как минимум двух человек отвели в микроавтобус. Неизвестные бегали за парнем в бежевой куртке, второй задержанный, вероятно, девушка. Жители рассказали, что целый день люди в гражданской одежде ходят по закрытым дворам в кварталах «Форрест», «Квартал парк», «Нескучный сад». У них при себе чипы для открытия дверей.
Также в Минске задержали 29-летнего мужчину за наклейку с «Погоней» на рюкзаке. Сотрудники Ленинского РУВД решили, что таким образом он пикетировал.
Со ссылкой на
Напомним, также 21 марта
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В Минске в воскресенье были задержания в Чижовке и Новой Боровой. Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает подробности.
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