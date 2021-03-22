За наклейку с «Погоней» на рюкзаке. Правозащитники - о воскресных задержаниях

Источник материала: Tut.by

В Минске в воскресенье были задержания в Чижовке, Новой Боровой, да и не только там. Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает подробности.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Вечером воскресенья были задержания в Чижовке. Среди доставленных в Заводской РУВД — четыре женщины, ожидаются суды.

Были задержания и в Новой Боровой. По информации правозащитников, как минимум двух человек отвели в микроавтобус. Неизвестные бегали за парнем в бежевой куртке, второй задержанный, вероятно, девушка. Жители рассказали, что целый день люди в гражданской одежде ходят по закрытым дворам в кварталах «Форрест», «Квартал парк», «Нескучный сад». У них при себе чипы для открытия дверей.

Также в Минске задержали 29-летнего мужчину за наклейку с «Погоней» на рюкзаке. Сотрудники Ленинского РУВД решили, что таким образом он пикетировал.

Со ссылкой на «Нашу Ніву» правозащитники сообщают, что также задерживали Александра Прушинского, больше известного как «граф Прушинский». На площади Независимости мужчина раздавал листовки по поводу приближающегося Дня воли. Его задержали милиционеры и возили в Первомайский РУВД, а потом отпустили.

Напомним, также 21 марта задерживали Инну Добротвор, жену журналиста Ильи Добротвора, мать пятерых детей. Дома у семьи прошел обыск. Задерживали женщину в рамках проверки по статье 341 УК (Осквернение сооружений и порча имущества). Инну Добротвор отпустили, но составили протокол по части 3 статьи 24.23 КоАП за несанкционированный пикет. Причина — расклеенные в ее подъезде портреты политзаключенных.