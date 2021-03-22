От дружбы до подготовки к свадьбе: гродненцы рассказывают, как познакомились на протестах

Источник материала: Tut.by

Аня и Павел познакомились на дворовом чаепитии и сейчас готовятся к свадьбе. Сергей подружился с Аленой в сцепке, а Кирилл и Татьяна помирились после того, как вместе убегали от ОМОНа. Гродненцы рассказали Hrodna.life истории своих знакомств и отношений, которые завязались во время протестных акций после выборов 2020 года.



Фото носит иллюстративный характер. Катерина Гордеева, TUT.BY

Познакомилась с будущим мужем

Аня с Павлом познакомились на одной из акций протеста. После этого они подружились, стали встречаться и жить вместе. В марте Павел сделал Ане предложение.

Все началось в дворовом чате. Аня пошла на запланированную встречу и встретила там Павла. Он показался ей интересным: был сосредоточен, говорил четко и по делу.

«Когда я пришла, там уже была группа людей, среди которых был тот самый, мой, как я его называю, „товарищ полковник“. Называю его так, потому что мне он сначала показался подозрительным. Я подумала, что он из органов. Тогда я про себя подумала: интересно было бы с ним больше пообщаться. Мы быстро нашли общий язык, ходили на марши. Нас очень быстро и незаметно все это сблизило».

Однажды пару хотела задержать милиция. По словам Ани, их спас уверенный тон Павла в разговоре с сотрудниками — и они смогли уйти.

7 марта Павел сделал предложение девушке и она согласилась.

«Хотели бы расписаться 9 августа [день президентских выборов в 2020 году], но, к сожалению, это понедельник [в понедельник загсы в Беларуси не работают], поэтому будем думать над датой».

Пара сошлась в одном: день будет проходить в белорусском национальном стиле, независимо от того, будет празднование или нет.

Вместе убегали от ОМОНа — и стали снова встречаться

Кирилл расстался с Татьяной в конце 2019 года. Их новые отношения начались 10 августа 2020 года на акции протеста в Минске. Те события вновь показали паре, что они важны друг для друга.



Фото носит иллюстративный характер. Катерина Гордеева, TUT.BY

«Я очень переживал разрыв отношений. Татьяна себя тоже некомфортно ощущала. Мы долго вообще не общались», — говорит Кирилл. Но летом 2020 года они вновь встретились — свела одна компания. Вместе они оказались и на протестах, а в один момент пришлось вместе убегать от ОМОНа.

«Тогда мы поняли, что у нас больше точек соприкосновения, чем думали раньше. А потом момент такой был, когда на Немиге был разгон протестующих. Нас чуть не окружили. Девушка растерялась, бросить ее я не мог. Именно в этот момент понимаешь, как некоторые люди для тебя важны».

В новых отношения пара уже семь месяцев. Кирилл и Татьяна думают снова жить вместе.

«Мы стали друг друга лучше понимать. Конфликтов почти нет».

Кирилл считает, что переживание одних и тех же эмоций и событий сближает. А люди, по его мнению, совсем по-другому открываются в критической ситуации.

«Весь лоск сходит и ты реально видишь какой он. Мы с девушкой, наверное, этот тест друг для друга прошли», — говорит Кирилл.

Знакомство в сцепке

Сергею было 17 лет, когда он в августе 2020 года стал выходить на протесты. В сентябре на одной из воскресных акций протеста в центре города он стал в сцепку с мужчинами. Неожиданно к ним подошла девушка.

«Я добрался до драмтеатра, там только начали люди собираться, было 30−40 человек. Было видно, что на кольце вокруг танка уже съезжаются автозаки и автобусы с милиционерами. Немного покружив, они вышли и стали выстраиваться. Началась паника. Чтобы поддержать боевой дух, люди начали формировать сцепку».

Оказавшись в ловушке, к Сергею подошла Алена. Она попросила взять его за руку. Так гродненцы и познакомились.

«Было страшно. Сотрудники в гражданской одежде смеялись нам нами, но не трогали. Ждали команды. Чтобы как-то себя успокоить, люди в сцепке стали знакомиться и общаться. Меня трясло, а девушке по соседству было еще страшнее. Думал, она мою ладонь свернет в трубочку: так сильно сжимала руку».

Силовики зажали протестующих возлег магазина «Раніца». Бежать Сергею и Алене было некуда.

«С одной стороны я в сцепке с азотовцем, с другой — с девушкой. В итоге в один момент силовики просто ушли. Сняли с нас оцепление. Вот это было прямо счастье. В итоге мы продолжали весь протест быть вместе, болтали».

Новой подруге Сергея было тогда 19 лет. Небольшая разница в возрасте не помешала им завязать дружбу.

«При таких странных обстоятельствах мы познакомились и до сих пор общаемся. Для меня это знакомство было очень запоминающимся. Я уже учусь в Польше, а Алена в Гродно в местном университете».

Нашла лучшую подругу

«История любви во время протестов», — так называет свою встречу с подругой Татьяна. Девушки познакомились в августе во время марша по улицам города.



Фото носит иллюстративный характер. Катерина Гордеева, TUT.BY

«Был первый день, когда мы уже без страха, но с верой в перемены вечером выходили к площади. Полетели в открытых еще тогда телеграм-каналах весточки о сборе на Ленина. Подхватили районы. Было страшно, но усидеть на диване не представлялось невозможным», — вспоминает Татьяна.

Татьяна собирала свой район на марш. Говорит, так получилось. К ней подходили люди, вместе они разворачивали флаги и шли в центр города. Примерно на середине пути Таня встретила Полину.

«По-моему, именно в тот момент я и пропала. Влюбилась? Возможно, отчасти. Повстречала близкого по духу человека. С которым захотелось разделить радости, печали и время».

Татьяна говорит, что их крепкая дружба с Полиной получилась благодаря протестам. Они до сих пор близко общаются.

«Листовки разносили, на асфальте рисовали. Всего и не рассказать. Но я точно знаю, что пронесу это чувства восторга и нежности сквозь годы. Мы нашли друг друга во время протестов. И уже не потеряем. Нам будет о чем рассказать внукам. Хотя, подозреваю, путных старушек из нас не получится».

«Общий важный опыт — основа близких отношений»



Фото носит иллюстративный характер. Катерина Гордеева, TUT.BY

Психотерапевт Игорь Попеня считает, что описанные истории — примеры переживания общих ценностей. Это то, что в итоге сближает людей.

«Мы все нуждаемся в единомышленниках. Нам важно, чтобы наше мировоззрение мог разделить близкий для нас человек. Напротив, сталкиваясь с разными взглядами в принципиальных вопросах, мы можем почувствовать отчуждение с ранее близкими людьми.

В критических обстоятельствах чувство страха особенно обостряет желание, чтобы рядом оказался человек, разделяющий твои переживания и испытывающий похожие эмоции. Близость, которая в обычных обстоятельствах может формироваться месяцами и годами, в критических ситуациях может появиться гораздо быстрее, особенно когда возникает много точек соприкосновения. Общие ценности, общий пережитый важный опыт — основа близких отношений».