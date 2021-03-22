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От дружбы до подготовки к свадьбе: гродненцы рассказывают, как познакомились на протестах
22.03.2021 11:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аня и Павел познакомились на дворовом чаепитии и сейчас готовятся к свадьбе. Сергей подружился с Аленой в сцепке, а Кирилл и Татьяна помирились после того, как вместе убегали от ОМОНа. Гродненцы
Познакомилась с будущим мужем
Аня с Павлом познакомились на одной из акций протеста. После этого они подружились, стали встречаться и жить вместе. В марте Павел сделал Ане предложение.
Все началось в дворовом чате. Аня пошла на запланированную встречу и встретила там Павла. Он показался ей интересным: был сосредоточен, говорил четко и по делу.
«Когда я пришла, там уже была группа людей, среди которых был тот самый, мой, как я его называю, „товарищ полковник“. Называю его так, потому что мне он сначала показался подозрительным. Я подумала, что он из органов. Тогда я про себя подумала: интересно было бы с ним больше пообщаться. Мы быстро нашли общий язык, ходили на марши. Нас очень быстро и незаметно все это сблизило».
Однажды пару хотела задержать милиция. По словам Ани, их спас уверенный тон Павла в разговоре с сотрудниками — и они смогли уйти.
7 марта Павел сделал предложение девушке и она согласилась.
«Хотели бы расписаться 9 августа [день президентских выборов в 2020 году], но, к сожалению, это понедельник [в понедельник загсы в Беларуси не работают], поэтому будем думать над датой».
Пара сошлась в одном: день будет проходить в белорусском национальном стиле, независимо от того, будет празднование или нет.
Вместе убегали от ОМОНа — и стали снова встречаться
Кирилл расстался с Татьяной в конце 2019 года. Их новые отношения начались 10 августа 2020 года на акции протеста в Минске. Те события вновь показали паре, что они важны друг для друга.
«Я очень переживал разрыв отношений. Татьяна себя тоже некомфортно ощущала. Мы долго вообще не общались», — говорит Кирилл. Но летом 2020 года они вновь встретились — свела одна компания. Вместе они оказались и на протестах, а в один момент пришлось вместе убегать от ОМОНа.
«Тогда мы поняли, что у нас больше точек соприкосновения, чем думали раньше. А потом момент такой был, когда на Немиге был разгон протестующих. Нас чуть не окружили. Девушка растерялась, бросить ее я не мог. Именно в этот момент понимаешь, как некоторые люди для тебя важны».
В новых отношения пара уже семь месяцев. Кирилл и Татьяна думают снова жить вместе.
«Мы стали друг друга лучше понимать. Конфликтов почти нет».
Кирилл считает, что переживание одних и тех же эмоций и событий сближает. А люди, по его мнению, совсем по-другому открываются в критической ситуации.
«Весь лоск сходит и ты реально видишь какой он. Мы с девушкой, наверное, этот тест друг для друга прошли», — говорит Кирилл.
Знакомство в сцепке
Сергею было 17 лет, когда он в августе 2020 года стал выходить на протесты. В сентябре на одной из воскресных акций протеста в центре города он стал в сцепку с мужчинами. Неожиданно к ним подошла девушка.
«Я добрался до драмтеатра, там только начали люди собираться, было 30−40 человек. Было видно, что на кольце вокруг танка уже съезжаются автозаки и автобусы с милиционерами. Немного покружив, они вышли и стали выстраиваться. Началась паника. Чтобы поддержать боевой дух, люди начали формировать сцепку».
Оказавшись в ловушке, к Сергею подошла Алена. Она попросила взять его за руку. Так гродненцы и познакомились.
«Было страшно. Сотрудники в гражданской одежде смеялись нам нами, но не трогали. Ждали команды. Чтобы как-то себя успокоить, люди в сцепке стали знакомиться и общаться. Меня трясло, а девушке по соседству было еще страшнее. Думал, она мою ладонь свернет в трубочку: так сильно сжимала руку».
Силовики зажали протестующих возлег магазина «Раніца». Бежать Сергею и Алене было некуда.
«С одной стороны я в сцепке с азотовцем, с другой — с девушкой. В итоге в один момент силовики просто ушли. Сняли с нас оцепление. Вот это было прямо счастье. В итоге мы продолжали весь протест быть вместе, болтали».
Новой подруге Сергея было тогда 19 лет. Небольшая разница в возрасте не помешала им завязать дружбу.
«При таких странных обстоятельствах мы познакомились и до сих пор общаемся. Для меня это знакомство было очень запоминающимся. Я уже учусь в Польше, а Алена в Гродно в местном университете».
Нашла лучшую подругу
«История любви во время протестов», — так называет свою встречу с подругой Татьяна. Девушки познакомились в августе во время марша по улицам города.
«Был первый день, когда мы уже без страха, но с верой в перемены вечером выходили к площади. Полетели в открытых еще тогда телеграм-каналах весточки о сборе на Ленина. Подхватили районы. Было страшно, но усидеть на диване не представлялось невозможным», — вспоминает Татьяна.
Татьяна собирала свой район на марш. Говорит, так получилось. К ней подходили люди, вместе они разворачивали флаги и шли в центр города. Примерно на середине пути Таня встретила Полину.
«По-моему, именно в тот момент я и пропала. Влюбилась? Возможно, отчасти. Повстречала близкого по духу человека. С которым захотелось разделить радости, печали и время».
Татьяна говорит, что их крепкая дружба с Полиной получилась благодаря протестам. Они до сих пор близко общаются.
«Листовки разносили, на асфальте рисовали. Всего и не рассказать. Но я точно знаю, что пронесу это чувства восторга и нежности сквозь годы. Мы нашли друг друга во время протестов. И уже не потеряем. Нам будет о чем рассказать внукам. Хотя, подозреваю, путных старушек из нас не получится».
«Общий важный опыт — основа близких отношений»
Психотерапевт Игорь Попеня считает, что описанные истории — примеры переживания общих ценностей. Это то, что в итоге сближает людей.
«Мы все нуждаемся в единомышленниках. Нам важно, чтобы наше мировоззрение мог разделить близкий для нас человек. Напротив, сталкиваясь с разными взглядами в принципиальных вопросах, мы можем почувствовать отчуждение с ранее близкими людьми.
В критических обстоятельствах чувство страха особенно обостряет желание, чтобы рядом оказался человек, разделяющий твои переживания и испытывающий похожие эмоции. Близость, которая в обычных обстоятельствах может формироваться месяцами и годами, в критических ситуациях может появиться гораздо быстрее, особенно когда возникает много точек соприкосновения. Общие ценности, общий пережитый важный опыт — основа близких отношений».
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Аня и Павел познакомились на дворовом чаепитии и сейчас готовятся к свадьбе. Сергей подружился с Аленой в сцепке, а Кирилл и Татьяна помирились после того, как...
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