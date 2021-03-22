В Могилеве чиновники запретили митинг на День Воли. Заявителю об этом рассказал прокурор

Источник материала: Tut.by

Администрация Могилева отказала в проведении митинга в День Воли, 25 марта, на единственном разрешенном для организации негосударственных массовых мероприятий месте. Причем заявитель узнал это не из ответа горисполкома, а от прокурора города, к которому его вызвали сегодня, 22 марта.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Заявку на проведение митинга в День Воли в Могилеве еще 1 марта в горисполком подал контролер на литейном производстве «Могилевлифтмаша» Роман Давыдов. Точнее, уже бывший контролер: Романа, по его словам, после этого он был вынужден написать заявление по собственному желанию. В официальном ответе «Могилевлифтмаш» подчеркивал TUT.BY , что решение об увольнении работник принял сам и на него никто не давил.

Заявку о проведении митинга в День Воли горисполком по закону должен был рассмотреть максимум за 15 дней с момента ее получения — и дать ответ не позднее чем за 5 дней до даты мероприятия. При этом сегодня, 22 марта, ответ из горисполкома Роман так еще и не получил. В четверг, 18 марта, ему звонили из канцелярии горисполкома, предлагали забрать ответ в пятницу, на что Роман потребовал прислать его по почте — так же, как он отправлял заявку.

Ответ горисполкома, как оказалось, уже знает прокурор город Дмитрий Ленчевский, к которому Давыдова вызвали сегодня: «В проведении митинга в День Воли 25 марта отказано».

Роман Давыдов рассказал TUT.BY, что в прокуратуру на разговор его по телефону пригласили еще в четверг, 18 марта.

— Позвонили и попросили прийти в понедельник. Сегодня утром еще раз позвонили и уточнили, буду ли я. Я пришел — и оказался у прокурора города Дмитрия Ленчевского, — рассказал TUT.BY Роман Давыдов.

Прокурор, сказал могилевчанин, сразу предупредил, что ведется видеосъемка, спросил, не знает ли Роман, по какому поводу его пригласили. Он ответил, что не уверен.

— Прокурор сказал, что у него на столе лежит копия отказа на проведение митинга — ответ горисполкома на мое заявление. Он показал эту копию, но в руки я документ не брал, так что не знаю, чем именно мотивировал свой отказ горисполком. Я сказал прокурору, что я сам ответ из горисполкома еще не получил, — продолжил Роман.

Далее, по его словам, Ленчевский спросил, почему Роман написал заявление на проведение митинга именно 25 марта. Могилевчанин рассказал ему про День Воли. На это прокурор заметил, что Роман «не до конца оценил свои обязательства», когда подавал заявление.

— Прокурор сказал мне, что там, мол, могут быть деструктивные элементы, которые могут устроить провокации с непредвиденными последствиями — мол, вплоть до летальных исходов. И добавил, что он хочет, чтобы все было спокойно и мирно. Я согласился с ним в этом и объяснил, что потому и подал заявку, как и положено по закону, чтобы люди могли спокойно и миро отпраздновать День Воли на разрешенном для этого месте, — сказал Роман Давыдов.

Далее, по словам могилевчанина, прокурор зачитал ему, какую ответственность несет нарушитель закона о массовых мероприятий — и Роман подписал бумагу, что об этом он уведомлен.