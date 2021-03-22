|
Что происходит в Беларуси 22 марта
22.03.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 22 марта, после месячного перерыва продолжился суд над Виктором Бабарико и другими топ-менеджерами Белгазпромбанка, а на платформе «Голос» проголосовали уже больше 663 тысяч белорусов. Что происходит в стране сегодня — рассказываем в нашем традиционном онлайне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следим за событиями дня в традиционной онлайн-трансляции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)