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Что происходит в Беларуси 22 марта

22.03.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 22 марта, после месячного перерыва продолжился суд над Виктором Бабарико и другими топ-менеджерами Белгазпромбанка, а на платформе «Голос» проголосовали уже больше 663 тысяч белорусов. Что происходит в стране сегодня — рассказываем в нашем традиционном онлайне.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

 
 
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