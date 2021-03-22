Что происходит в Беларуси 22 марта

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 22 марта, после месячного перерыва продолжился суд над Виктором Бабарико и другими топ-менеджерами Белгазпромбанка, а на платформе «Голос» проголосовали уже больше 663 тысяч белорусов. Что происходит в стране сегодня — рассказываем в нашем традиционном онлайне.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY