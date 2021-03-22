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Бывший министр культуры Юрий Бондарь получил новую работу

22.03.2021 13:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Экс-министр культуры Беларуси Юрий Бондарь стал ректором Республиканского института высшей школы, сообщили в пресс-службе министерства образования республики.

Нового руководителя коллективу РИВШ представил министр образования Игорь Карпенко.

"Юрий Павлович хорошо знает теорию и практику высшей школы, имеет большой опыт управленческой деятельности в учреждении высшего образования", - отметили в Минобре.

Юрий Бондарь – кандидат политических наук, доцент, автор 67 научных публикаций в рецензируемых изданиях. Карпенко также вручил почетную грамоту бывшему ректору учреждения Виктору Гайсенку за многолетний, добросовестный труд на благо национальной системы образования. Он продолжит работать в РИВШ.

Бондарь возглавил Минкульт в сентябре 2017 года, на этот пост он пришел с позиции ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств, где на разных должностях работал с 2001 года. В ноябре 2020 года отправлен в отставку - на его место пришел Анатолий Маркевич.

 
Теги: Минск
 
 
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На посту министра он пробыл три с лишним года, а до этого также был занят в системе национального образования.
 
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