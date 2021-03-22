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Гомельчанин получил три года «химии» за участие в протестах 9 августа в Минске

22.03.2021 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор политзаключенному Денису Чикалеву за участие в событиях 9 августа в Минске. Об этом сообщил лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

Дениса Чикалева, 34-летнего гомельчанина, судили по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси, которая в качестве максимального наказания предусматривает до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, мужчина специально приехал из Гомеля в Минск для участия в акциях протеста 9 августа, в тот день нарушал общественный порядок, в том числе двигаясь в «сцепке», и выкрикивал лозунги в районе пересечения проспектов Победителей и Машерова, а также на улицах Мельникайте и Заславской. Также Дениса Чикалева обвиняли в том, что его действия привели к нарушению работы общественного транспорта — в деле фигурировал лишь один автобусный маршрут № 163, ущерб был оценен в 6 126 рублей 81 копейку.

Мужчину задержали 10 августа, с тех пор он находился под стражей. Сообщается, что у него были изъяты нож, спиртное и защитная экипировка. Изначально его действия квалифицировали по части 2 статьи 293 (Массовые беспорядки), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы, однако позже обвинение было переквалифицировано на более мягкое.

На суде заявлялось о том, что Чикалев в прошлом состоял в молодежном оппозиционном движении «Зубр» и десятки раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения. В деле содержалась информация о том, что мужчина участвовал в различных протестных акциях в Беларуси в предыдущие годы, а в 2013 году был среди протестующих во время событий в Киеве — сам мужчина все это опровергал. Также Чикалев заявил, что никогда не был участником украинского добровольческого батальона «Азов» с позывным «Зубр» — в подтверждение этому к делу были приобщены пост в «ЖЖ» и фотографии СМИ со встречи добровольцев батальона с украинскими школьниками, на которых якобы присутствует гомельчанин.

Также обвинение выясняло информацию о деятельности мужчины в штабе Бабарико: разбирало его переписку в волонтерском чате и с отдельными членами штаба, а также связи с другим помощником штаба Бабарико — Антоном Беленским, которого в начале марта приговорили к полутора годам «химии» по аналогичной статье. Фото Чикалева с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало также фигурировали в деле.


Денис Чикалев (слева с бородой) в Минске 9 августа. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам самого Дениса Чикалева, в центре Минска 9 августа он оказался, чтобы посмотреть на протестную активность горожан, и снимал все происходящее на телефон. Он отрицал, что участвовал в «сцепках» и настаивал, что не организовывал протестующих, а советовал им не провоцировать правоохранителей: увидев, как один из них бросил в сторону силовиков бутылку, сделал ему замечание. Также Чикалев рассказал, что попросил одного из сотрудников милиции вызвать скорую помощь для раненого — медики приехали примерно через 10 минут.

Сообщалось, что Чикалев также звонил в милицию 10 августа: узнавал, куда направляли пострадавших во время протестных акций, а также хотел подать устное заявление о нарушениях в работе интернета.

Защита представила суду положительные характеристики мужчины — он участвовал в многочисленных благотворительных и культурных инициативах в качестве волонтера.

Суд приговорил Дениса Чикалева к трем годам «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Его освободили из-под стражи в зале суда. Иск «Минсктранса» был направлен для рассмотрения в гражданском порядке.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мужчину, который был волонтером предвыборного штаба Бабарико, на суде также называли участником украинского добровольческого батальона «Азов».
 
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