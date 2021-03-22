Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Температурный фон в Беларуси постепенно возвращается к климатический норме марта Весна берет свое. Температурный фон постепенно возвращается к климатический норме марта, к концу недели заметно потеплеет. Вторник еще обещает быть морозным,...

Весна берет свое. Температурный фон постепенно возвращается к климатический норме марта, к концу недели заметно потеплеет. Вторник еще обещает быть морозным, ночью будет до минус 9, днем 6 тепла. Погодная ситуация начнет меняться со среды. Температура воздуха ночью 2-8 мороза. Днем уже до 9 градусов выше нуля. Из-за частых перепадов температур на дорогах возможна гололедица.Выходные обещают порадовать весенним теплом. Столбики термометров днем поднимутся до 6-12, по юго-западу до 14 со знаком плюс. Местами по стране кратковременные дожди.