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Температурный фон в Беларуси постепенно возвращается к климатический норме марта
22.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВесна берет свое. Температурный фон постепенно возвращается к климатический норме марта, к концу недели заметно потеплеет. Вторник еще обещает быть морозным, ночью будет до минус 9, днем 6 тепла. Погодная ситуация начнет меняться со среды. Температура воздуха ночью 2-8 мороза. Днем уже до 9 градусов выше нуля. Из-за частых перепадов температур на дорогах возможна гололедица.
Марина Грицкевич, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: "24 и 25 марта, в среду и четверг, погоду в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления, благодаря чему жителей Беларуси ожидает больше солнечных часов, и столбики термометров в дневные часы перешагнут нулевую отметку в сторону тепла. 26 числа, в пятницу, атмосферное давление начнет падать, и в отдельных районах Республики пройдут небольшие осадки, в основном в виде дождя".
Выходные обещают порадовать весенним теплом. Столбики термометров днем поднимутся до 6-12, по юго-западу до 14 со знаком плюс. Местами по стране кратковременные дожди.
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Весна берет свое. Температурный фон постепенно возвращается к климатический норме марта, к концу недели заметно потеплеет. Вторник еще обещает быть морозным,...
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