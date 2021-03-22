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Во Фрунзенском суде Минска вынесли приговор активному участнику беспорядков
22.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИгнорировал требования милиции, нарушал общественный порядок, выкрикивал лозунги и участвовал в сцепке. Во Фрунзенском суде Минска вынесли приговор активному участнику беспорядков, которые прошли в столице с 9 на 10 августа минувшего года. По информации следствия, 34-летний мужчина готовился к не-санкционированным акциям заранее. В Минск приехал 9 августа утром, из Гомеля. Ранее был неоднократно судим, в том числе за грабёж и хулиганства. Также был одним из лидеров протестного движения "Зубр". Вердикт суда - 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
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Игнорировал требования милиции, нарушал общественный порядок, выкрикивал лозунги и участвовал в сцепке. Во Фрунзенском суде Минска вынесли приговор активному...
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