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Во Фрунзенском суде Минска вынесли приговор активному участнику беспорядков

22.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Игнорировал требования милиции, нарушал общественный порядок, выкрикивал лозунги и участвовал в сцепке. Во Фрунзенском суде Минска вынесли приговор активному участнику беспорядков, которые прошли в столице с 9 на 10 августа минувшего года. По информации следствия, 34-летний мужчина готовился к не-санкционированным акциям заранее. В Минск приехал 9 августа утром, из Гомеля. Ранее был неоднократно судим, в том числе за грабёж и хулиганства. Также был одним из лидеров протестного движения "Зубр". Вердикт суда - 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Игнорировал требования милиции, нарушал общественный порядок, выкрикивал лозунги и участвовал в сцепке. Во Фрунзенском суде Минска вынесли приговор активному...
 
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