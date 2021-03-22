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Задержан нацист, оскорблявший милиционера в телеграм-канале

22.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Правоохранители Витебска задержали нациста, который оскорблял милиционера в телеграм-канале. Следователи дали правовую оценку его действиям. В отношении неработающего 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за оскорбление должностного лица. В квартире жителя райцентра оперативники нашли протестную и нацистскую атрибутику, кастет и медицинские скальпели. На прошлой неделе задержанный получил визу и намеревался выехать в Польшу. Сейчас он в изоляторе и проверяется на причастность к преступлениям, связанными с несанкционированными массовыми акциями. За это мужчина уже привлекался к ответственности.
 
Теги: Витебск
 
 
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Правоохранители Витебска задержали нациста, который оскорблял милиционера в телеграм-канале. Следователи дали правовую оценку его действиям. В отношении...
 
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