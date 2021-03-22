|
Задержан нацист, оскорблявший милиционера в телеграм-канале
22.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравоохранители Витебска задержали нациста, который оскорблял милиционера в телеграм-канале. Следователи дали правовую оценку его действиям. В отношении неработающего 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за оскорбление должностного лица. В квартире жителя райцентра оперативники нашли протестную и нацистскую атрибутику, кастет и медицинские скальпели. На прошлой неделе задержанный получил визу и намеревался выехать в Польшу. Сейчас он в изоляторе и проверяется на причастность к преступлениям, связанными с несанкционированными массовыми акциями. За это мужчина уже привлекался к ответственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители Витебска задержали нациста, который оскорблял милиционера в телеграм-канале. Следователи дали правовую оценку его действиям. В отношении...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)