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Награда нашла своего героя: орден Красного Знамени передали в Узбекистан

22.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Найденный в Гродно орден Красного Знамени передали в Узбекистан, на родину погибшего героя. Принадлежала награда лейтенанту Шавкату Кариеву, убитому при освобождении Беларуси в 1944 году. Орден обнаружил житель Гродно, разбирая вещи родителей жены. Оба они фронтовики, но такой награды не имели. Мужчина обратился в военкомат с просьбой установить владельца. Специалисты провели большую работу, сделаны запросы в архивы Беларуси и России. Имя героя  установили, но найти его родственников не удалось. Поэтому награду передали представителям посольства Узбекистана.

Данияр Абидов, временный поверенный в делах Узбекистана в Беларуси: "За освобождение Республики Беларусь 32 узбекистанцам были присвоены звания Героя Советского Союза. Сотни и тысячи солдат получили награды за освобождение этой земли. И мы горды тем, что наши отцы и деды плечом к плечу с представителями других народов освобождали эту землю".

Олег Назаров, ведущий специалист военного комиссариата г. Гродно и Гродненского района: "Это очень почетная и значимая миссия - передача этой награды именно узбекской стороне, для того чтобы они в дальнейшем хранили ее у себя в музее. Мы действительно понимаем, что эта война принесла на нашу землю, сколько было потеряно наших граждан".

Найденная награда будет храниться в Ташкенте в мемориальном комплексе, возведенном в честь 75-летия Великой Победы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Найденный в Гродно орден Красного Знамени передали в Узбекистан, на родину погибшего героя. Принадлежала награда лейтенанту Шавкату Кариеву, убитому при...
 
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