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Минутой памяти почтили заживо сгоревших и невинно убиенных в Хатыни

22.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня с самого утра в Хатыни звучит траурная молитва. Нескончаемые потоки людей движутся к Вечному огню. Той же улицей, которая помнит страшные события военных лет, прошли парламентарии, члены правительства и представители Министерства обороны. Почтили минутой памяти с мыслями о заживо сгоревших и невинно убиенных и возложением цветов к монументу (видео).
 
 
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Сегодня с самого утра в Хатыни звучит траурная молитва. Нескончаемые потоки людей движутся к Вечному огню. Той же улицей, которая помнит страшные события военных...
 
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