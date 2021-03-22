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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минутой памяти почтили заживо сгоревших и невинно убиенных в Хатыни Сегодня с самого утра в Хатыни звучит траурная молитва. Нескончаемые потоки людей движутся к Вечному огню. Той же улицей, которая помнит страшные события военных...

Сегодня с самого утра в Хатыни звучит траурная молитва. Нескончаемые потоки людей движутся к Вечному огню. Той же улицей, которая помнит страшные события военных лет, прошли парламентарии, члены правительства и представители Министерства обороны. Почтили минутой памяти с мыслями о заживо сгоревших и невинно убиенных и возложением цветов к монументу