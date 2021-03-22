Помните, белорусов призывали создавать КОТОСы? Узнали, что из этого вышло и как это работает сейчас

Источник материала: Tut.by

Осенью 2020 года на фоне дворовых объединений, чаепитий, белорусов призывали вступать в КОТОСы — коллегиальные органы территориального общественного самоуправления. Тогда инициативу проявил Координационный совет. Но КОТОСы существовали задолго до этого, а с осени приобрели новую популярность. Узнали, чем эти структуры вообще занимаются и как самоуправление во дворах работает сейчас.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Беларуси КОТОСы появились в 2010 году после вступления в силу закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».

«В 2010 году в местные исполкомы поступило указание, что необходимо создать территориальные общественные самоуправления. Тогда у Беларуси был период тесного общения с Европой. Одно из условий вхождения Беларуси в совет Европы было принятие европейской хартии самоуправления. Чтобы принять эту хартию, в стране стали внедрять основные базовые принципы самоуправления. На бумаге были созданы первые КОТОСы, но общая пассивность гражданского общества не позволила серьезно развить это направление. Председателями КОТОСов стали пенсионеры, либо представители ЖЭСов, которым эту должность дали в нагрузку» (из лекции Алексея Криштаповича — эксперта-консультанта по вопросам самоуправления в Беларуси для Минской урбанистической платформы)

КОТОСы территориально закреплены за ЖЭСами, в Минске их порядка 128. Вот карта .

Всего в стране существует порядка 32 тысяч территориальных органов самоуправления, из них порядка 8 тысяч — КОТОСы, порядка 23 тысяч — единоличные органы. КОТОСы характерны для больших городов, единоличные — для сельской местности.

Мы расскажем про два примера самоуправления в Минске. Один из Брилевичей, здесь КОТОС был активным еще с 2017 года. Второй — из Уручья, где местные объединились после выборов и справляются без КОТОСа.

Татьяна Дешкевич — с 2017 года председатель КОТОСа № 127 в Брилевичах. С 2011-го она также работает председателем дома. Говорит, что на КОТОС согласилась, потому что все равно часто, как председатель дома, организовывала праздники во дворах.





Она объясняет, что КОТОСы — это не только про праздники, это больше про самоуправление микрорайонов и дворов. По ее словам, такие органы нужны как «задел на будущее». Новый человек, уже знакомый с деятельностью своего территориального органа общественного самоуправления, сам сможет выдвигаться в уполномоченные КОТОСа и в том числе в депутаты. То есть местные за них подпишутся и делегируют им свои голоса.

Как работал КОТОС до августа 2020 года

По словам Татьяны, до августа 2020 года КОТОС работал хорошо, администрация района зачастую слышала, чего хочет орган самоуправления. Каждый месяц во дворах устраивали танцы, занимались благоустройством.

— В чем-то местные власти нам помогали, в чем-то нет. Но в любом случае праздники — Масленица, Коляды, День соседей у нас постоянно проходили. Тогда я просто создавала план, афишу, указывала партнерство: в школах много детей, которые хотят выступить, бабушки тоже с удовольствием поют. У нас была улица игр — тогда мы разукрасили дорожки. Мы строили беседки. Однажды у нас даже выступали девочки из балета.



Двор в Брилевичах после Масленицы 2019 года



Один из новогодних праздников



Расписанная дорожка для улицы игр

— Для дворовых мероприятий я вообще ничего не писала, для больших выступлений, например, возле бассейна, отправляла планы и просьбу согласовать мероприятия в администрацию района, — говорит Татьяна.

По ее словам, это был уведомительный принцип проведения праздников, администрация района этот план утверждала, позже размещала афишу на своем сайте, других вопросов не возникало.

Также Татьяна еще до вступления в КОТОС каждый год проводила квесты на Мухле (в парке Павлова. — Прим. TUT.BY). Там убирала территорию, организовывала мероприятия с привлечением Совета депутатов, чтобы те подняли вопрос благоустройства этого участка.





Уточняем, как финансируются территориальные органы самоуправления.

— Как финансируются? Никак. Мы делаем все за свои деньги, — говорит Татьяна и поясняет, что в редких ситуациях деньги удается выиграть на конкурсах и проектах.

Например, сейчас КОТОСы в Минске объединились и подали две заявки на Social Weekend с проектами «От хобби до профи»: о создании приложения для взаимопомощи и выручки соседей, а также приложения Gutarka — о том, как решать разные проблемы через коммуникацию.

Как КОТОС работает после выборов в 2020 году



День соседей в 2019 году. Фото из архива Татьяны Дешкевич

Татьяна говорит, что в августе заметила политическую активность людей и пыталась привлечь соседей к дворовой активности: проводить субботники, детские мероприятия, но заметила, что люди не понимали, что это такое — КОТОС.

— Некоторые думали, что это еще одна государственная служба, не доверяли, не понимали, зачем им нужен еще кто-то, говорили: «Мы сами». Также я заметила, что тогда было востребовано другое: люди выходили на чаепития, чтобы пообщаться друг с другом и познакомиться. Но я видела, что очень скоро общение застряло на одном уровне, коммуникация дальше не пошла.

С осени, когда информация о КОТОСах появилась в соцсетях, люди стали сами интересоваться органами территориального самоуправления. В праздниках стало участвовать примерно в два раза больше людей — порядка 300 человек. Татьяна стала устраивать с местными детские праздники — Хэллоуин и Коляды, провели конкурс на лучший новогодний двор.





— Я схватилась за эту активность. Конечно, когда 15 мужчин выходят во двор, говорят: «Что надо делать?» и готовы работать — это огромная сила. Так мы навели порядок на улице.

Позже на дворовых мероприятиях стали появляться силовики — за происходящим они следили со стороны, на мероприятиях КОТОСа никого не задерживали. Заранее Татьяна просила в дворовых чатах не использовать политические символы и лозунги.

В декабре, когда людей стали задерживать во дворах, Татьяна написала обращение к местным властям, просила разрешить проводить субботники. В администрации района ей ответили, что субботники организуют ЖЭУ весной и осенью.

— Когда в январе выпал снег, мне позвонили из ЖЭУ, сказали: «Ваши не выходят!». Конечно, нас же предупредили, что мы можем выходить только весной и осенью. Я даже не стала говорить людям, чтобы шли помогать.

Как власти запретили проводить Масленицу во дворе в Брилевичах

Но недавно стало понятно, что деятельность КОТОСа придется поставить на паузу — администрация района запретила проводить Масленицу во дворе.

— Я отправила план на 2021-й год с уведомлением, что у нас будет Масленица. За три дня до мероприятия пришел четкий ответ: «мероприятие будет считаться несогласованным». Обратилась к юристам, а также к нашему депутату Ольге Тесаковой — просила, чтобы она написала депутатский запрос с просьбой разъяснить, что такое массовое мероприятие во дворе: когда дети играют, когда проходят субботники, когда люди занимаются на спортплощадке. А также является ли КОТОС государственным органом. Если да, то его деятельность не попадает под закон «О массовых мероприятиях».





На это пришел ответ с выдержкой из закона «О массовых мероприятиях» и уточнением, что можно играть на спортивной площадке.

— Есть куча вопросов, на которые мы не получили ответы. Мы вообще не понимаем, правомочны ли действия КОТОСа.



Одна из последних активностей КОТОСа — конкурс на лучший новогодний двор, на фото дворы победителей конкурса. Фото из архива Татьяны Дешкевич



Фото из архива Татьяны Дешкевич

Кроме этого, с декабря люди опасаются выходить на праздники во дворе.

— Раньше такой вопрос даже не стоял. Ведь выйти во двор — это нормально, для этого не надо никаких согласований. Это базовая потребность людей.

Сейчас Татьяна ждет разрешения ситуации и пока не планирует ничего проводить.

Самоуправление без КОТОСа в Уручье: свои инициативы и СМИ





Еще одна история, связанная с активной деятельностью по самоуправлению, — из Уручья. Она объединяет микрорайон Уручье, Военный городок, ЖК «Магистр». Недавно там прошла Масленица — праздник был согласован с местными властями.

Активист Юрий Донсков — один из организаторов праздника, он рассказывает, что про КОТОСы узнал только прошлой осенью из соцсетей, протестную активность видел, решил направить эту энергию на объединение соседей.

Жители отказались от формальной смены членов КОТОСа, так как для переизбрания председателя и уполномоченных нужно проводить собрание. Местным проще сейчас выполнять функции КОТОСа, не находясь в нем, а называть себя инициативной группой.

— Так как в нашей стране сейчас не до законов, то даже председателю КОТОСа не дадут провести мероприятия, с которыми не согласна администрация. На самом деле образование КОТОС юридически до конца не оформлено, то есть это некое объединение физических лиц — что-то среднее между юрлицом и физлицом. При этом у КОТОСа есть задачи, и вроде как по закону органы исполнительной власти должны оказывать содействие в их реализации, но могут и не оказывать. При этом идея самоуправления — в объединении людей и она очень привлекательна, — объясняет Донсков.





Донсков говорит, что КОТОСы имеют маленькую поддержку, потому что за ними стоит мало людей. В Уручье местные организовали несколько инициативных групп, неформальные органы самоуправления привязали к округам.

— Мы создали свой телеграм-канал. У нас есть группа «Законность» — она занимается информированием, перепиской с чиновниками. Инициатива «Консолидация» занимается организацией дворовых мероприятий, «Солидарность» - вопросами взаимопомощи. Также есть группа для коммуникации с КОТОСами. Всего у нас шесть КОТОСов, — поясняет Донсков.

Люди участвуют в этом на энтузиазме, мероприятия проводят за свой счет.

Как в Уручье согласовали Масленицу



Фото: телеграм-канал «Уручье-Инфо»

Осенью возле Дракона в Уручье проводили мероприятия, там были лекции, тематические выступления, концерты. Зимой во дворах стали задерживать людей. Поэтому запланированную большую Масленицу в 2021-м инициативная группа КОТОСа решила согласовать.

Председатель местного КОТОСа был в курсе, но, по словам Донскова, не участвовал в согласовании. Для этого инициативная группа обратилась за помощью к депутату округа Эдуарду Кузнецову.

— Он человек провластный, но выступает за то, чтобы развивалась коммуникация, чтобы все не замыкались по своим углам, чтобы развивались местные инициативы. Я так понимаю, он убедил администрацию, что нам нужно дать возможность организовать мероприятие. Мы написали заявление на согласование праздника, но администрация решила пойти другим путем — вместо этого Масленицу внесли в план городских мероприятий. Это было абсолютно правильное решение, так они смогли задействовать милицию для охраны, МЧС, скорую помощь, Зеленстрой, были у нас и биотуалеты. Город все эти вопросы решил.

Поэтому никакого письменного ответа на обращение о проведении Масленицы инициативной группе не приходило.

За свои деньги местные сами организовали большой праздник: арендовали шатры, подготовили кейтеринг, программу для детей и взрослых, танцы, пригласили фаер-шоу, сделали чучело, создали сценарий — все это согласовали с властями. Донсков говорит, что на Масленицу пришло порядка тысячи человек. Насчет протестной символики никого не предупреждали — и так все понимали, что на празднике будет ОМОН.

Уточняем, как тогда вышло, что на согласованном празднике задержали людей.

— Было очень больно. Это значит, что нет безопасных мероприятий. Мы общались тогда с депутатом, он сказал: «Значит, были люди, которые хотели политизировать праздник». Я был очень зол. Все равно важно объединяться, поэтому мы хотим провести «Зеленый праздник» в неделю леса. 9 апреля планируем посадить 15 деревьев и около сотни кустарников, собрать макулатуру, посмотреть фильм про раздельный сбор мусора.

Донсков говорит, что задержание не остановит местных, а он и дальше будет заниматься самоуправлением и организацией праздников во дворах. В будущем планирует выдвигаться уполномоченным КОТОСа. По словам активиста, инициативы, которые действуют сейчас, работают на будущее для одной цели — построение гражданского общества.