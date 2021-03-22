«Зря вы это делаете, мужики». В суде показали видео из машины, где задержанного Тихановского увозили с пикета

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении одного из фигурантов «дела Тихановского» — 38-летнего водителя автодома «Страны для жизни» Александра Арановича. Он был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за Тихановскую. Сегодня, 22 марта, в суде смотрели записи с видеорегистраторов сотрудников милиции, а также служебных автомобилей. В том числе было показано и задержание Сергея Тихановского.



Александр Аранович в суде

Записи с видеорегистраторов милиции просматривали в судебном заседании почти три часа. На них Арановича нет.

Ролики, снятые регистраторами из транспорта милиции, фиксируют произошедшее на площади 29 мая, а также что происходит внутри бусиков милиционеров, когда они подъезжают к месту пикета. Все эти видео — без звука. Видно, как микроавтобусы сначала стоят на улице Урицкого, а потом через улицу Кирова направляются на площадь Советскую и останавливаются на проезжей части напротив остановки общественного транспорта около дома Муравьева. Дорога на какой-то момент блокируется.

Напомним, Арановича обвиняют в том, что он, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с Тихановским и иными лицами, принял участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта (в Гродно во время задержания Тихановского милицейские машины выехали на проезжую часть, куда также вышли и люди, пытаясь «отбить» задержанных. Таким образом, несколько минут троллейбусы не могли проехать. — Прим TUT.BY), учреждений и организаций.

Видео с нагрудных регистраторов силовиков среди прочего фиксируют момент задержания Тихановского. Эти записи демонстрируются со звуком.

Вот силовики бегут по газону к нему. Он спрашивает:

— Ребята, что случилось?

— Пройдемте с нами.

— Я иду, иду.

В этот момент видно, что впереди люди начинают подбегать к транспорту силовиков, слышны крики. Потом происходит потасовка.



Фото: hrodna.life

На одном из видео слышно, как один из силовиков, зайдя в бус, говорит коллеге, что в толпе он видел Владимира Книгу — еще одного обвиняемого по «делу Тихановского». Второй силовик уточняет, идет ли речь об их бывшем сотруднике.

— Я ему лупанул конкретно, — говорит силовик. В кадре видны руки в перчатках.

Также на одной из записей видно, как в микроавтобус заводят задержанных людей. Им приказывают опустить головы и не поднимать их. Потом есть кадры, когда по автомобилям стучат люди: слышен громкий стук, силовики пытаются проехать через толпу. Это продолжается минуты две, и машины уезжают с площади.

На другом видео в один из бусов после потасовки вталкивают Тихановского. Он на момент оказывается на полу, а потом садится на сиденье. Рядом с ним располагается силовик — и машина начинает ехать.

— Мужики, что вы делаете? — несколько раз повторяет Тихановский — Что случилось, мужики? […] Мирная акция, сбор подписей. Зря вы это делаете, мужики. […] Я понимаю, что у вас такая работа.

Тихановский всю дорогу в РОВД спокойно сидит на сиденье, иногда пытается поговорить с силовиками о законе, о правомерности их действий. Те не отвечают. Разговор на этом и заканчивается.

Оставшееся время едут молча.



Сергея Тихановского задерживают в Гродно 29 мая 2020 года. Скриншот видео

…В какой-то момент в суде Александр Аранович интересуется: какое отношение имеют эти видео к нему, в чем же его исходя из этих видео обвиняют и где на них можно посмотреть, что же делал конкретно Аранович? Прокурор в конце заседания ходатайствует о повторном просмотре ролика, который показывали в предыдущие дни. Там Аранович фигурирует. Это надо для того, чтобы уточнить некоторые детали, поясняет гособвинитель.

Судья ходатайство удовлетворяет, но показывать видео будут на следующем заседании.

«Дело Тихановского»

Сергея Тихановского и еще несколько человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов .

На сегодняшний день Тихановскому

Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков);

ч. 3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды);

ч. 2 ст. 191 (Воспрепятствование работе ЦИК);

ч. 1 ст. 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского и остальных задержанных по этому делу политзаключенными и требуют их освобождения.

Инициатива BYPOL опубликовала материалы , касающиеся задержания Сергея Тихановского. Среди прочего там представлена аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-министра внутренних дел Юрия Караева, говорит, что «он опаснее всех этих Бабариков» и «надо посадить его надолго». Стоит отметить, что фамилия Тихановского на записи не звучит. Однако фразы о том, что «он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все» (как известно, Тихановский ездил на работу в Россию), «приехал и начал: «Мы раскачаем эту власть», позволяют допустить, что речь идет о Сергее Тихановском.