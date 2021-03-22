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«Зря вы это делаете, мужики». В суде показали видео из машины, где задержанного Тихановского увозили с пикета
22.03.2021 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении одного из фигурантов «дела Тихановского» — 38-летнего водителя автодома «Страны для жизни» Александра Арановича. Он был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за Тихановскую. Сегодня, 22 марта, в суде смотрели записи с видеорегистраторов сотрудников милиции, а также служебных автомобилей. В том числе было показано и задержание Сергея Тихановского.
Записи с видеорегистраторов милиции просматривали в судебном заседании почти три часа. На них Арановича нет.
Ролики, снятые регистраторами из транспорта милиции, фиксируют произошедшее на площади 29 мая, а также что происходит внутри бусиков милиционеров, когда они подъезжают к месту пикета. Все эти видео — без звука. Видно, как микроавтобусы сначала стоят на улице Урицкого, а потом через улицу Кирова направляются на площадь Советскую и останавливаются на проезжей части напротив остановки общественного транспорта около дома Муравьева. Дорога на какой-то момент блокируется.
Напомним, Арановича
Видео с нагрудных регистраторов силовиков среди прочего фиксируют момент задержания Тихановского. Эти записи демонстрируются со звуком.
Вот силовики бегут по газону к нему. Он спрашивает:
— Ребята, что случилось?
— Пройдемте с нами.
— Я иду, иду.
В этот момент видно, что впереди люди начинают подбегать к транспорту силовиков, слышны крики. Потом происходит потасовка.
На одном из видео слышно, как один из силовиков, зайдя в бус, говорит коллеге, что в толпе он видел Владимира Книгу — еще
— Я ему лупанул конкретно, — говорит силовик. В кадре видны руки в перчатках.
Также на одной из записей видно, как в микроавтобус заводят задержанных людей. Им приказывают опустить головы и не поднимать их. Потом есть кадры, когда по автомобилям стучат люди: слышен громкий стук, силовики пытаются проехать через толпу. Это продолжается минуты две, и машины уезжают с площади.
На другом видео в один из бусов после потасовки вталкивают Тихановского. Он на момент оказывается на полу, а потом садится на сиденье. Рядом с ним располагается силовик — и машина начинает ехать.
— Мужики, что вы делаете? — несколько раз повторяет Тихановский — Что случилось, мужики? […] Мирная акция, сбор подписей. Зря вы это делаете, мужики. […] Я понимаю, что у вас такая работа.
Тихановский всю дорогу в РОВД спокойно сидит на сиденье, иногда пытается поговорить с силовиками о законе, о правомерности их действий. Те не отвечают. Разговор на этом и заканчивается.
Оставшееся время едут молча.
…В какой-то момент в суде Александр Аранович интересуется: какое отношение имеют эти видео к нему, в чем же его исходя из этих видео обвиняют и где на них можно посмотреть, что же делал конкретно Аранович? Прокурор в конце заседания ходатайствует о повторном просмотре ролика, который показывали в предыдущие дни. Там Аранович фигурирует. Это надо для того, чтобы уточнить некоторые детали, поясняет гособвинитель.
Судья ходатайство удовлетворяет, но показывать видео будут на следующем заседании.
«Дело Тихановского»
Сергея Тихановского и еще несколько человек
Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.
3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
На сегодняшний день Тихановскому
Сергею Тихановскому
Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Белорусские правозащитники
Инициатива BYPOL
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«Зря вы это делаете, мужики». В суде показали видео из машины, где задержанного Тихановского увозили с пикета
В Гродно продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении одного из фигурантов «дела Тихановского» - 38-летнего водителя автодома «Страны для жизни»...
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