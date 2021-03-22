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ГАИ начала рассылку «писем счастья» за непройденный техосмотр
22.03.2021 16:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Согласно новому КоАП, вступившему в силу с 1 марта, автомобилисты могут получить «письмо счастья» за непройденный техосмотр. ГАИ Беларуси начала рассылку копий постановлений за такое нарушение. Об этом
Новый Кодекс об административной ответственности, вступивший в силу с 1 марта, предусматривает возможность привлечения автомобилистов к ответственности за все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта, которые могут быть зафиксированы автоматическими спецсредствами.
Теперь с помощью фотофиксация ГАИ будет наказывать не только за нарушение скоростного режима и неправильную стоянку/остановку, но и за отсутствие техосмотра.
Система будет работать следующим образом:
Если ТО отсутствует, то в отношении собственника выносится постановление. Если в течение года владельца автомобиля за отсутствие техосмотра не штрафовали, то он обойдется предупреждением. Если же второй раз попался – будет назначен штраф в размере 0,5 базовой величины.
Если в течение суток (с 00.00 до 23.59) камеры зафиксирует несколько таких нарушений, владелец будет наказан один раз.
Стоит отметить, что к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо – собственник или владелец транспортного средства.
ГАИ информирует, что в случае несогласия с принятым решением, оно может быть обжаловано в течение месяца со дня получения копии постановления в подразделении Госавтоинспекции по месту жительства.
Напомним, 22 января были официально
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Согласно новому КоАП, вступившему в силу с 1 марта, автомобилисты могут получить «письмо счастья» за непройденный техосмотр. ГАИ Беларуси начала рассылку копий...
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