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ГАИ начала рассылку «писем счастья» за непройденный техосмотр

22.03.2021 16:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно новому КоАП, вступившему в силу с 1 марта, автомобилисты могут получить «письмо счастья» за непройденный техосмотр. ГАИ Беларуси начала рассылку копий постановлений за такое нарушение. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Новый Кодекс об административной ответственности, вступивший в силу с 1 марта, предусматривает возможность привлечения автомобилистов к ответственности за все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта, которые могут быть зафиксированы автоматическими спецсредствами.

Теперь с помощью фотофиксация ГАИ будет наказывать не только за нарушение скоростного режима и неправильную стоянку/остановку, но и за отсутствие техосмотра.

Система будет работать следующим образом:

  • Камера фиксирует факт участия транспортного средства в движении;
  • Распознается регистрационный знак;
  • Знак сверяется с базой АИС «Белтехосмотр».

Если ТО отсутствует, то в отношении собственника выносится постановление. Если в течение года владельца автомобиля за отсутствие техосмотра не штрафовали, то он обойдется предупреждением. Если же второй раз попался – будет назначен штраф в размере 0,5 базовой величины.

Если в течение суток (с 00.00 до 23.59) камеры зафиксирует несколько таких нарушений, владелец будет наказан один раз.

Стоит отметить, что к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо – собственник или владелец транспортного средства.

ГАИ информирует, что в случае несогласия с принятым решением, оно может быть обжаловано в течение месяца со дня получения копии постановления в подразделении Госавтоинспекции по месту жительства.

Напомним, 22 января были официально опубликованы новые Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП), которые начали действовать с 1 марта. Об изменениях в законодательстве можете прочитать тут.

 
 
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Согласно новому КоАП, вступившему в силу с 1 марта, автомобилисты могут получить «письмо счастья» за непройденный техосмотр. ГАИ Беларуси начала рассылку копий...
 
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