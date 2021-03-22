Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Климатическая весна придет в конце марта Климатическая весна вернется в центральный регион в конце месяца. А уже с середины этой недели заметно потеплеет. Во вторник ночью еще будет морозно, температура...

Климатическая весна вернется в центральный регион в конце месяца. А уже с середины этой недели заметно потеплеет. Во вторник ночью еще будет морозно, температура воздуха опустится до минус 4, пройдет кратковременный снег. Днем воздух прогреется до 3 тепла. Ситуация изменится со среды. Жителей столицы ждет больше солнечных часов, а столбики термометров будут держаться отметки выше 0. Из-за частых перепадов температур на дорогах возможна гололедица.Выходные обещают порадовать весенним теплом. Воздух днем прогреется до 8 градусов.