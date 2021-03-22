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Климатическая весна придет в конце марта
22.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКлиматическая весна вернется в центральный регион в конце месяца. А уже с середины этой недели заметно потеплеет. Во вторник ночью еще будет морозно, температура воздуха опустится до минус 4, пройдет кратковременный снег. Днем воздух прогреется до 3 тепла. Ситуация изменится со среды. Жителей столицы ждет больше солнечных часов, а столбики термометров будут держаться отметки выше 0. Из-за частых перепадов температур на дорогах возможна гололедица.
Выходные обещают порадовать весенним теплом. Воздух днем прогреется до 8 градусов.
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Климатическая весна вернется в центральный регион в конце месяца. А уже с середины этой недели заметно потеплеет. Во вторник ночью еще будет морозно, температура...
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