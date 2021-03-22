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Климатическая весна придет в конце марта

22.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Климатическая весна вернется в центральный регион в конце месяца. А уже с середины этой недели заметно потеплеет. Во вторник ночью еще будет морозно, температура воздуха опустится до минус 4, пройдет кратковременный снег. Днем воздух прогреется до 3 тепла. Ситуация изменится со среды. Жителей столицы ждет больше солнечных часов, а столбики термометров будут держаться отметки выше  0. Из-за частых перепадов температур на дорогах возможна гололедица.

Выходные обещают порадовать весенним теплом. Воздух днем прогреется до 8 градусов.

 
 
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Климатическая весна вернется в центральный регион в конце месяца. А уже с середины этой недели заметно потеплеет. Во вторник ночью еще будет морозно, температура...
 
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