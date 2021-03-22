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В ратомской школе прошла детская благотворительная ярмарка
22.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе бывает лишней доброты. Под таким девизом в ратомской школе прошла детская благотворительная ярмарка. В нем поучаствовали около трех сотен учащихся начальных и старших классов. Дети подготовили на продажу сладкие угощения на любой вкус. Помогали юным кулинарам и их родители. Все собранные средства пойдут на лечение мальчику Никите. Он живет в Витебске и нуждается в слуховом аппарате.
Ярмарка собрала много посетителей, присоединились многие жители агрогородка. Для них подготовили также концерт и мастер-классы.
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Не бывает лишней доброты. Под таким девизом в ратомской школе прошла детская благотворительная ярмарка. В нем поучаствовали около трех сотен учащихся начальных и...
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