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В ратомской школе прошла детская благотворительная ярмарка

22.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не бывает лишней доброты. Под таким девизом в ратомской школе прошла детская благотворительная ярмарка. В нем поучаствовали около трех сотен учащихся начальных и старших классов. Дети подготовили на продажу сладкие угощения на любой вкус. Помогали юным кулинарам и их родители. Все собранные средства пойдут на лечение мальчику Никите. Он живет в Витебске и нуждается в слуховом аппарате.

Ярмарка собрала много посетителей, присоединились многие жители агрогородка. Для них подготовили также концерт и мастер-классы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Не бывает лишней доброты. Под таким девизом в ратомской школе прошла детская благотворительная ярмарка. В нем поучаствовали около трех сотен учащихся начальных и...
 
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