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В Хатыни зачитали Всебелорусскую молитву о мире
22.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне в Хатыни в память о погибших состоялся митинг-реквием. В процессии принял участие и Глава государства. Представители четырех конфессий зачитали Всебелорусскую молитву о мире. Полную версию мероприятия можно увидеть на Youtube-канале Агентства теленовостей. С места событий - репортаж Инны Пилевич.
Каждый день в этой деревне вместо радостных звуков жизни, раздается лишь печальный звон колоколов вечности. Ровно 78 лет назад фашистские палачи уничтожили мирную белорусскую деревню - Хатынь. Это вечная боль Беларуси. Заживо были сожжены 149 человек, 75 из которых - дети. Чтобы отдать дань памяти каждому из них, накануне здесь состоялся митинг-реквием.
Символ мероприятия - лампада как маленькая часть Вечного огня. Воплощение нашей памяти и неугасимой боли о погибших земляках, чьи жизни были уничтожены фашистами, как здесь, в Хатыни, так и в других сожженных деревнях, гетто, концлагерях. Митинг-реквием как напоминание о кровавых событиях, жертвах фашистского геноцида - попытка не допустить возрождения нацизма в современных условиях, сохранить мир.
В мемориальной процессии в Хатыни принял участие и Глава государства вместе с сыновьями. С участниками митинга-реквиема прошли дорогой памяти. Белорусский лидер возложил венок к мемориалу скорби и народной памяти.
В этот вечер, когда представители разных поколений, религиозных конфессий, люди разных взглядов собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне, обращение лидера звучало особенно проникновенно.
Цветы и свечи - на припорошенный снегом гранит. Сегодня под ним пепел людей. Он сохранился, как и имена всех ушедших. Их назвал Иосиф Каминский - единственный взрослый, выживший в трагедии. Мемориальные доски теперь на месте сгоревших домов.
В скорбном антураже накануне - музыкально-театральная композиция. Прозвучала и Всебелорусская молитва при участии глав всех религий, мирно живущих в Беларуси.
Цветы к месту трагедии несут и сегодня.
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Накануне в Хатыни в память о погибших состоялся митинг-реквием. В процессии принял участие и Глава государства. Представители четырех конфессий зачитали...
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