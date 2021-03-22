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Р. Головченко: У зла нет национальности

22.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь сегодня вспоминает трагедию Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года нацисты сожгли Хатынь. Белорусская деревня стала символом неутихающей скорби  во всем мире.

И сегодня с самого утра в мемориальном комплексе звучит траурная молитва. Нескончаемые потоки людей движутся к Вечному огню. Той же улицей, которая помнит страшные события военных лет, прошли парламентарии, члены правительства и представители министерств и ведомств. Почтили минутой памяти (с мыслями о заживо сгоревших и невинно убиенных)  и возложением цветов к монументу. 

Как отметил премьер-министр, один из уроков Хатыни - у зла нет национальности. И как показывают события в современном мире, та трагедия не осталась в прошлом. Сегодня важно открывать все страницы той страшной трагедии ради нынешних и будущих поколений. Ведь выбор многим приходится делать и сегодня.

 
 
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Беларусь сегодня вспоминает трагедию Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года нацисты сожгли Хатынь. Белорусская деревня стала символом неутихающей скорби ...
 
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