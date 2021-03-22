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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Р. Головченко: У зла нет национальности Беларусь сегодня вспоминает трагедию Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года нацисты сожгли Хатынь. Белорусская деревня стала символом неутихающей скорби ...

Беларусь сегодня вспоминает трагедию Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года нацисты сожгли Хатынь. Белорусская деревня стала символом неутихающей скорби во всем мире.И сегодня с самого утра в мемориальном комплексе звучит траурная молитва. Нескончаемые потоки людей движутся к Вечному огню. Той же улицей, которая помнит страшные события военных лет, прошли парламентарии, члены правительства и представители министерств и ведомств. Почтили минутой памяти (с мыслями о заживо сгоревших и невинно убиенных) и возложением цветов к монументу.Как отметил премьер-министр, один из уроков Хатыни - у зла нет национальности. И как показывают события в современном мире, та трагедия не осталась в прошлом. Сегодня важно открывать все страницы той страшной трагедии ради нынешних и будущих поколений. Ведь выбор многим приходится делать и сегодня.