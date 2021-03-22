ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В день 78-й годовщины трагедии в Хатыни на "Беларусь 1" фильм "Иди и смотри"

22.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В день 78-й годовщины трагедии в Хатыни в нашем эфире - один из лучших фильмов о Великой Отечественной. Военная драма "Иди и смотри" режиссера Элема Климова получила мировое признание, вошла во многие кинорейтинги и была номинирована на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Действие разворачивается на территории Беларуси в 1943 году. Главный герой - мальчик Флера - становится свидетелем ужасов карательных операций нацистов. За несколько дней из жизнерадостного ребенка он превращается в седого старика. В трагическую дату фильм в эфире в 18:15, и также его увидят зрители канала "Беларусь 3" в 21:05 (видео).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В день 78-й годовщины трагедии в Хатыни в нашем эфире - один из лучших фильмов о Великой Отечественной. Военная драма "Иди и смотри" режиссера Элема Климова получила...
 
Новости дня
Новости общества
 
Задержан нацист, оскорблявший милиционера в телеграм-канале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by