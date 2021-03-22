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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В день 78-й годовщины трагедии в Хатыни на "Беларусь 1" фильм "Иди и смотри" В день 78-й годовщины трагедии в Хатыни в нашем эфире - один из лучших фильмов о Великой Отечественной. Военная драма "Иди и смотри" режиссера Элема Климова получила...

В день 78-й годовщины трагедии в Хатыни в нашем эфире - один из лучших фильмов о Великой Отечественной. Военная драма "Иди и смотри" режиссера Элема Климова получила мировое признание, вошла во многие кинорейтинги и была номинирована на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Действие разворачивается на территории Беларуси в 1943 году. Главный герой - мальчик Флера - становится свидетелем ужасов карательных операций нацистов. За несколько дней из жизнерадостного ребенка он превращается в седого старика. В трагическую дату фильм в эфире в 18:15, и также его увидят зрители канала