Предупреждения под подпись. Как руководство вузов и предприятий готовит белорусов ко Дню Воли

Источник материала: Tut.by

25 марта в Беларуси отмечается День Воли. Представители оппозиции подали столичным властям заявку на проведение в этот день шествия, митинга и концерта. Однако ГУВД Мингорисполкома уже отказалось заключать договор на проведение мероприятия. Ответ от властей города еще не пришел, но, можно предположить, что без договора с милицией он будет отрицательным. Это значит, что мероприятие в столице будет считаться несанкционированным, и любого участника смогут задержать по статье 24.23 нового КоАП. TUT.BY посмотрел, как об этом предупреждают сотрудников и учащихся государственных учреждений.



День Воли в 2019 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Университеты: ознакомление с новым КоАП по спискам, ограничение доступа на территорию

В Белорусском государственном экономическом университете 22 марта на сайте появилась новость «О нюансах обновленного законодательства». В ней говорится, что в Правила внутреннего учебного распорядка вуза внесли изменения. В частности, добавили два пункта:

«4.1.11. [Основаниями для привлечения студента к дисциплинарной ответственности являются неисполнения обязанности в виде следующих действий:] организации и (или) проведения не разрешенного, в установленном законодательством Республики Беларусь, массового мероприятия как на территории учебных корпусов, общежитий, физкультурно-оздоровительного центра, торгового комплекса БГЭУ, так и на прилегающим к ним территориям;

4.1.12. пользования флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке, а также эмблемами, символами, плакатами и транспарантами как на территории учебных корпусов, общежитий, физкультурно-оздоровительного центра, торгового комплекса БГЭУ, так и на прилегающим к ним территориям».

Также руководство университета предупредило студентов об ответственности за «участие в запрещенных акциях, неповиновении милиции, запрещенной символике». «Просим соблюдать указанные меры в своей повседневной деятельности и не нарушать законодательство Республики Беларусь», — так заканчивается обращение администрации.



Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Белорусском национальном техническом университете еще 17 марта проректором Захаревичем было подписано указание, что с 22 по 29 марта 2021 года контроль пропуска на территорию БНТУ будет усилен. Официально меры связаны с мероприятиями по профилактике и распространению COVID-19, но они попадают как раз на неделю с Днем Воли.



Фото: телеграм-канал «БНТУ 97%»

Мать одного из учащихся Минского государственного технологического колледжа прислала нам фото бумаги, которую раздают студентам. На листе распечатано содержание статьи 24.23 нового КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Учащимся предлагается поставить подпись по списку после фразы «Мне разъяснено и понятно содержание статьи 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях».



Текст — статья 24.23 КоАП. Фото предоставлено читателем TUT.BY

После ознакомления с содержанием бумаги учащиеся ставили подписи

Судя по фото, из 20 человек все подписали, никто не отказался.

Один из кураторов студенческих групп Могилевского государственного университета продовольствия также сообщает, что деканат обязал провести час информации (кураторский час) именно 25 марта, после всех пар.

Предприятия: «за свой счет» 25 марта не дают

Один из сотрудников РУП «Белнипиэнергопром» сообщил в редакцию об устном распоряжении для всех руководителей и начальников отделов, что их подчиненным запрещено давать выходной за свой счет на 25 марта без предоставления медицинской справки. Письменных подтверждений этому нет.

Также читатели сообщили, что на «Нафтане» запретили брать увольнительные на 22, 23, 24 и 25 марта. На Минском автомобильном заводе несколько работников также говорят, что отгул на 25 марта не подписывают — ни за свой счет, ни при условии переноса выходного.

— Естественно, что это устное распоряжение, официальной бумаги нет, — говорит читатель.

На «БелАЗ», судя по сообщениям читателей, такая же ситуация: в Минск нельзя даже в командировку.

«Работаю на Минском подшипниковом заводе. Действительно, на 25 марта заявления не подписывают, даже в счет отпуска, — сообщает еще один читатель. — Да и вообще на эту неделю отгулы подписывают только в случае острой необходимости».

На «Атланте», как сообщают сотрудники, на прошлой неделе было собрание отдела, на котором объявили об ограничении выдачи отпусков за свой счет с 18 марта по 2 апреля:

— Говорят, что в целях выполнения плана, хотя раньше такого вроде не было никогда.

В конце прошлой недели до сотрудников «Гродно Азот», как они нам сообщают, довели информацию, что с 24 по 26 марта никакие отгулы подписываться не будут.

На витебском ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» также обозначили, что взять увольнительную записку с 22 по 31 марта можно лишь через директора и с конкретной причиной отсутствия. Читатель прислал такой скриншот:



Фото предоставлено читателем TUT.BY

Отметим, 3 марта инспектор по Витебской области Анатолий Линевич действительно посещал «Дисплей».

Работник одного из сельскохозяйственных предприятий Брестской области сообщает, что просил у начальства отгул за свой счет — «писал заявление еще неделю назад». Итог: спросили «зачем?» и не отпустили.

А вот в ОАО «Белгазпромбанк» руководство прямо предупредило о «возможности возникновения стихийных несанкционированных уличных выступлений и пикетов в период с 22 по 28 марта». О невозможности взять отгул на 25 марта, тем не менее, ничего не сказано.



Фото из телеграм-канала «МотолькоПомоги»

Руководство банка порекомендовало воздержаться от «посещения и участия в каких бы то ни было стихийных несанкционированных уличных выступлениях», а также предупредило об ответственности за прогулы в связи с задержаниями.