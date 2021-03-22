«Самое важное - семья и костел». Мать пятерых детей задержали за активную протестную деятельность. Что известно?

Источник материала: Tut.by

Ольгу Золотарь, жительницу поселка Ждановичи и маму пятерых детей, задержали утром 18 марта, когда она везла на занятия свою 10-летнюю дочь. Вечером того же дня за флаг на окне арестовали ее мужа — Сергея Ганкевича. Позже стало известно, что на Ольгу завели уголовное дело «за активную протестную деятельность». По информации ПЦ «Весна», ее подозревают по статье 361 УК — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Кто такая Ольга Золотарь и что о ней говорят соседи и друзья?



Фото из телеграм-канала ПЦ «Весна»

Ольга Золотарь и ее семья живут в поселке Ждановичи, в нескольких километрах от Минска. Вместе с мужем они родили и воспитывают пятерых детей: четырех старших дочерей и маленькому сына, которому недавно исполнилось четыре года, рассказывает Анастасия Доманская, близкая подруга Ольги Золотарь.

Семья живет в двухэтажном доме, обнесенном высоким бетонным забором. Из-под ворот с любопытством выглядывает большая собака. В доме за воротами, вероятно, сейчас находятся дети Ольги Золотарь, которые остались на попечение у ее матери. Анастасия Доманская говорит, что родственники находятся в сильном шоке от того, что произошло, и просят их не беспокоить.

Что же произошло?

Утром 18 марта Ольга Золотарь везла дочку на занятие. Ее машину остановили и развернули сотрудники ГУБОПиК МВД. Дома у семьи провели обыск. Саму Ольгу задержали . 10-летняя дочка осталась дома одна.

В тот же день на мужа Ольги Сергея Ганкевича составили протокол за несанкционированное пикетирование — якобы он в обеденное время вывесил в окне бело-красно-белый флаг. Хотя, как обращает внимание ПЦ «Весна», домой мужчина приехал в 14.30, а в протоколе временем пикетирования указано 13.50. Вечером его вызвали к участковому и задержали, а на следующий день осудили на 10 суток ареста по статье 24.23 КоАП.

Как позже сообщило МВД, на Ольгу Золотарь завели уголовное дело «за активную протестную деятельность». По какой статье, в ведомстве не уточнили. По информации милиции, женщина была администратором местного дворового чата и с лета прошлого года организатором несанкционированных массовых мероприятий, так называемых чаепитий, прогулок, концертов.



Фото из личного архива Анастасии Доманской

Леонид — сосед Ольги Золотарь. О том, что на прошлой неделе произошло у него по соседству, он узнал «из интернета».

— Прочитал, что Сергею дали 10 суток, а на Олю уголовное дело завели, и удивился. Я тут по соседству живу и никогда не видел у них никаких флагов. А как чужие люди их заметили за высоким забором — загадка. Да и вообще никакого шума или криков с их стороны никогда не было.

По словам Леонида, Ольга и Сергей — «культурная порядочная семья», тихие и спокойные соседи.

— И дети у них хорошие, когда идут, обязательно поздороваются. Особенно малый любит идти и на всю улицу крикнуть: «Здравствуйте, дядя Леня».

Владимир живет на одной улице с Ольгой Золотарь. Говорит, что лично с ней не знаком. О том, что они почти соседи, узнал из СМИ.

— Ольга никогда никому не мешала. Но даже если бы у нее на окне висел флаг — какая разница? Тут у нас ничего не происходит, у поселка нет даже своего чата. Основная активность, насколько знаю, происходила в другой части Ждановичей, где стоят многоэтажки. Вот те, кому сдают коттеджи, нам действительно доставляют проблемы: то фейерверки запускают, то гуляют до ночи со всеми вытекающими.

То, что частный сектор в Ждановичах — тихий район, подтверждают и другие соседи, которых в понедельник днем удалось застать дома.

— Нет у нас тут никакой протестной активности, — коротко говорит местная жительница и быстро скрывается за высокими воротами.



Улица, на которой живет семья Ольги Золотарь. Фото: TUT.BY

Анастасия Доманская познакомилась с Ольгой Золотарь в 1998 году, когда они вместе учились в Лицее БГУ: Анастасия — на филологическом профиле, Ольга — на историческом. После они вместе поступили на факультет философии и социальных наук. Их дружбе уже больше 20 лет.

По словам Анастасии, это не первое задержание Ольги. Осенью на нее составили протокол за чаепитие в одном из дворов Ждановичей. Тогда суд назначил ей штраф. 28 января 2021 года ее задержали за мелкое хулиганство, которое состояло в том, что вместе с соседкой она отмывала черную краску с закрашенного мурала с изображением Павла Латушко. Суд по этому делу так и не прошел, уточняет ПЦ «Весна». В следующий раз женщину задержали буквально спустя три дня, когда она ждала подругу возле универсама «Центральный». Анастасия говорит, они вместе собирались в кино. Вместо этого Ольга оказалась на Окрестина. Подруга считает, что абсолютно случайно, «просто попала под хапун».

По словам Анастасии Доманской, утром 19 марта Ольга и Сергей планировали улететь в Турцию. Сперва — на экскурсию по Стамбулу, затем они собирались в поход. Но за день до этого их задержали.

— Мы обсуждали, что обязательно нужно посмотреть в Стамбуле, где их ждала моя подруга-гид. И вот так вышло.

По информации подруги, Ольга сейчас находится в СИЗО № 1 на Володарского. В прошедшую субботу ее маме удалось принести передачу, и ее приняли.

— Маме сейчас так тяжело, что не передать словами. На нее внезапно столько свалилось: она осталась одна со всеми детьми, ездила на суд к Сергею, искала, где Оля, оформляла опеку над детьми, впервые в жизни собирала передачу в СИЗО.

По словам Анастасии, Ольга часто была волонтером на судах, наблюдала за процессами и передавала информацию родственникам.

— Но чего-то, нарушающее порядок, она не совершала. Могу сказать это с абсолютной уверенностью. Оля взрослая умная женщина, которая понимает свою ответственность перед детьми, с учетом того, что уже была задержана. Вообще, Оля из католической семьи, она верующий человек, который осознает, что за все свои действия мы отвечаем перед Богом. Для нее это важная часть идентичности.

По образованию Ольга Золотарь — социолог, закончила магистратуру, некоторое время она работала в социологической компании, но после посвятила свое время семье.

— Для Оли очень важная часть жизни — костел и семья. Если бы не это, она была бы успешной бизнес-леди. Ее муж Сергей ведет бизнес, и она его поддерживает. Оля очень умный человек, душевный и сильный. И она действительно патриотка, разговаривает исключительно на белорусском языке, много путешествует по Беларуси. Такие люди — это соль белорусской земли. Для нее и ее мужа важно быть и жить дома. Раньше мы вместе ходили в театр, на выставки. Она очень разносторонняя. Оля всегда следит, где и что происходит. Ей интересна жизнь Минска, общества.



Фото с сайта euroradio.pl

Максим Березинский познакомился в Ольгой Золотарь в начале августа 2020 года, когда они вместе были наблюдателями на президентских выборах.

— Мы оба стали наблюдателями. Сначала познакомились в телеграм-чате, пытались организоваться, кто в какие дни будет на участке. В первый день досрочного голосования познакомились лично. Олю тогда даже пустили в помещение, она сидела прямо возле урны с бюллетенями.

Спустя несколько дней, рассказывает Максим, Ольга волонтерила под стенами Окрестина.

— Абсолютно бескорыстно она помогала многим по разным направлениям. В первые дни после выборов ночевала под Окрестина, составляла какие-то списки, тем, кто выходил, помогала со звонками родственникам, вызывала такси. Несмотря на то что у нее пятеро детей, она находила время на то, чтобы помочь другим преодолеть сложности.

По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», который ссылается на данные родственников, в отношении Ольги Золотарь возбудили уголовное дело по статье 361 УК — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Адвокат Ольги эту информацию не комментирует.

По словам Максима, зная Ольгу, он с трудом представляет, что она могла призывать к каким-либо незаконным действиям.

— Ее риторика всегда состояла в том, чтобы пробовать писать жалобы, обращаться с заявлениями к депутату, в СК. От нее всегда шел такой посыл, чтобы исключительно мирным способом добиваться своих целей. Естественно, ни о каком захвате власти услышать от нее было невозможно, потому что она не мыслит такими категориями. На мой взгляд, это новая волна запугивания, чтобы люди понимали, что под угрозой все. Защиты нет ни у кого ни от чего.

Уточнить в Следственном комитете, по какой статье возбуждено уголовное дело в отношении Ольги Золотарь, TUT.BY не удалось.