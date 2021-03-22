«Нарушив телесную неприкосновенность» сотрудника ОМОН. Двух сестер в Минске судят по нескольким статьям УК

Источник материала: Tut.by

Виктория и Анастасия Миронцевы — родные сестры. В октябре их задержали, и сегодня девушки на скамье подсудимых в суде Советского района Минска. Обвинение им предъявлено сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Дела касаются событий до и после выборов.



Виктория и Анастасия (слева направо). Фото: TUT.BY

Конвой немного припозднился, поэтому сестер в суд доставили чуть позже, чем порог здания перешагнули пятеро высоких мужчин в балаклавах. Один из них прихрамывал, опираясь на трость. Как выяснится позже, — это пострадавшие по делу.

Повидать Викторию и Анастасию на процесс приехали не только родные, но и друзья. В зал заседаний невысокие задержанные проходили вдоль замершей в беззвучии толпы близких. Кто-то успел им помахать, кто-то поддержать улыбкой. «Возьмите салфетку», — заметив у одной из присутствующих девушек слезы, другая протянула ей пакетик с бумажными платочками.

Сестры Миронцевы выглядят бодро. Виктории, рассказывает она о себе, 26 лет, по образованию — художник-учитель, до задержания работала барменом в ресторане. Анастасии — 24 года. Она студентка шестого курса Академии искусств. На вопрос суда: есть ли у нее кто-то на иждивении, с улыбкой заявляет: «Котики».

— Вы доверяете суду? — уточняет у нее судья Александр Волк, который ведет процесс.

— Как себе, — не теряет оптимизма Анастасия.

«Я прызнаю толькі тое, што 14 ліпеня я далучылася да акцыі пратэсту»

Первой обвинение зачитали Анастасии. В нем следующее: вечером 10 августа «будучи достоверно осведомленной из различных источников о планируемом проведении» массовых мероприятий, которые не были разрешены Мингорисполкомом, девушка оказалась «в том числе на проезжей части автомобильной дороги» проспекта Победителей. Анастасия находилась в группе граждан, которые выкрикивали лозунги и громко хлопали. Представители власти потребовали их прекратить данные действия и освободить проезжую часть, пешеходную и зеленую зоны. Однако люди не стали этого делать.



Анастасия. ​​​​Фото: TUT.BY

Все это, по версии следствия, привело к длительному нарушению общественного спокойствия, блокированию общественного и иного транспорта, препятствовало нормальной работе предприятия «Минксктранс», а также выполнению служебных обязанностей представителей власти. В связи с этим Анастасии предъявлено обвинение ч. 1 ст. 342 УК РБ (Активное участие в групповых действиях грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением и законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий <…>).

Кроме того, девушку обвиняют по ст. 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). В тот же вечер, по версии следствия, она применила насилие к нескольким сотрудникам милиции. Так, например, она совершила «не менее одного захвата в отношении правой руки (сотрудника Тимофеева) в области локтевого сустава». Из-за удержания и неоднократных хлопков руками Тимофеев упал.

— Признаю 364-ю, 342-ю не признаю, — прокомментировала обвинение Анастасия.



Виктория. Фото: TUT.BY

Обвинение Виктории предъявлено сразу по трем статьям УК. Первое — по ч.1 ст. 342 УК. По версии следствия, 14 июля, находясь вблизи домов по улицам Зыбицкой и Кирилла и Мефодия, она «приняла активное участие в групповых действиях грубо нарушающий общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». Девушка с другими людьми выкрикивала лозунги, они громко хлопали. На просьбу сотрудников прекратить массовое мероприятие, которое не было разрешено Мингорисполкомом, а также освободить переходную и зеленую зоны, граждане не реагировали.

— В целях воспрепятствования выполнения сотрудниками МВД их служебных обязанностей [Виктория] оказывала психологическое и физическое воздействие на сотрудников ОМОН, — зачитал гособвинитель, а также, отметил он, при задержании девушка находилась в сцепке локтями.

Кроме того, в этот же вечер, продолжил гособвинитель, она оказала сопротивление сотруднику внутренних дел. Случилось это при задержании в связи с совершением ей административного правонарушения по ст. 23.34 КоАП. По словам прокурора, Виктория не подчинилась законному требованию представителя власти проследовать для составления протокола. Она упиралась ногами в землю, а также совершила действия, в том числе для освобождения от захвата сотрудника ОМОН. В связи с этим ей предъявлено обвинение по ч.1 ст. 363 УК РБ.

Третья статья относится к событиям 10 августа. Вечером девушка находилась в Минске, «в том числе на проезжей части автомобильной дороги» проспекта Победителей.

— Действуя совместно и согласовано с группой лиц <…> приняла активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественных порядок, — зачитал гособвинитель, отметив, что люди отказывались освободить проезжую часть, пешеходную и зеленую зоны. Это привело к нарушению работы транспорта и предприятия «Минсктранс». — [Виктория] в целях восприпятствования выполнения сотрудниками УВД служебных обязанностей оказала физическое и психологическое воздействие на сотрудников ОМОН при задержании ими правонарушителей. Публично выкрикивала провокационные лозунги <…>. Своими умышленными действиями она совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 342 УК РБ.



Фото: TUT.BY

Кроме того, продолжил гособвинитель, в тот вечер Виктория применила насилие к нескольким сотрудникам УВД. Обвинение ей предъявлено по статье 364 УК РБ.

— [Она применила насилие] в отношении Кузнецова, выразившееся в осуществлении не менее одного захвата его правой руки в области локтевого сустава. Нарушив телесную неприкосновенность, причинив указанному сотруднику ОМОН физическую боль. А также обеспечив неустановленному лицу возможность избежать задержания <…>, — , — озвучил одно из действий Виктории прокурор.

— Я прызнаю толькі тое, што 14 ліпеня я далучылася да акцыі пратэсту, — сказала Виктория, отметив, что обвинение признает частично.