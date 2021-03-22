Источник материала: Tut.by

Жители микрорайона Хутор в Гомеле жалуются на ржавую воду из-под крана. По их словам, такая ситуация продолжается уже несколько дней.



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Сергей, который живет в одном из домов на улице Алмазной, рассказал местному ресурсу «Сильные новости», что с этой проблемой столкнулся три дня назад.

— Я два дня не был дома, поэтому не знаю, как там ситуация сейчас, но это проблема, в принципе, по всему Хутору.



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В чате одного из товариществ собственников домов Михаил пишет, что «вода неделю такая уже. Куда только не звонили. Кристалловская улица».

— Вечером 21 февраля оставили заявку на портале 115.бел, указали, что уже неделю через день из крана течет рыжая вода. Еще связались с аварийной службой водоканала — там «тактично, деликатно ответили, что пока не знают, в чем проблема, но будут разбираться», — рассказывает местная жительница Олеся. Она тоже живет на Алмазной.

В ее квартире с утра ситуация с водой уже получше: остался только осадок. Правда, похожая ситуация у нее уже была: сначала вода чистая, потом снова грязная.



​​Фото прислали читатели TUT.BY

Председатель товарищества собственников на Кристалловской Наталья рассказывает: проблема тянется уже три года. Женщина говорит, что постоянно подает заявки на 115.бел.

— Там игнорируют, говорят звонить председателю правления дома. Но председатель не имеет никакого отношения к этой воде, она берется с водозабора, должна соответствовать нормам питьевой, а не технической. Холодная грязная вода в Белице и Шведской горке уже три года.





Наталья говорит, что за три года в службы она обращалась 63 раза, связывалась и с водоканалом. Но ничего не поменялось, а то, что происходит последние две недели — «глобальная катастрофа».

— Приходят в наши подвалы, проверяют, у нас ли проржавели трубы. Но дома-то новые, мой — 2017-го года. Вода идет такая по трассе. Фильтры забиваются, теплообменники регулярно приходится чистить, — поясняет председатель. — Они промывают сети нашего техподполья, но это не дает результата: один дом промыли — загнали в другой. Как приготовить кашу грудному ребенку на этой воде? Если нет фильтра, это нереально. А в водоканале диспетчер отвечает: «Мы знаем, проблема есть. Сходите в магазин, купите себе питьевой водички».

Также жильцы просят сделать перерасчет. Раньше в таких случаях отказывали, ссылаясь на хорошие пробы. Сейчас факт некачественной воды подтвердили в водоканале, готовы пересмотреть счета за воду.

Наталья говорит: «По факту ни разу за три года перерасчета не было. Будет ли сейчас, не знаю».