Источник материала: Tut.by

На рейсе Минск — Стамбул парень сделал девушке предложение. Трогательное видео «Белавиа» опубликовала на своей странице в фейсбуке .

— На рейсе Минск — Стамбул Антон устроил красивый сюрприз на борту самолета — сделал предложение выйти замуж. И Дарья сказала да! — сообщила компания в фейсбуке. — Рады быть частью важных событий в жизни наших пассажиров. Желаем счастья в семейной жизни и всегда находить время для путешествий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трогательное видео: парень сделал предложение девушке на борту самолета «Белавиа» Это произошло 19 марта на рейсе Минск - Стамбул.

Пассажиры узнали о сюрпризе по громкой связи. Антон подарил Дарье цветы, потом достал кольцо и стал на одно колено. Аплодировал весь салон.