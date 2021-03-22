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Трогательное видео: парень сделал предложение девушке на борту самолета «Белавиа»

22.03.2021 18:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На рейсе Минск — Стамбул парень сделал девушке предложение. Трогательное видео «Белавиа» опубликовала на своей странице в фейсбуке.

— На рейсе Минск — Стамбул Антон устроил красивый сюрприз на борту самолета — сделал предложение выйти замуж. И Дарья сказала да! — сообщила компания в фейсбуке. — Рады быть частью важных событий в жизни наших пассажиров. Желаем счастья в семейной жизни и всегда находить время для путешествий.

Пассажиры узнали о сюрпризе по громкой связи. Антон подарил Дарье цветы, потом достал кольцо и стал на одно колено. Аплодировал весь салон.

 
Теги: Минск
 
 
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