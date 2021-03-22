Могилевский «спальник» Фатина будет перенимать опыт минской Серебрянки

Источник материала: Tut.by

В Могилеве запустили проект «Фатина. Мой спальный», который предлагает жителям одного из самых больших и густонаселенных районов областного центра поучаствовать в развитии и управлении этой территорией. Об этом рассказывает «Зеленый портал».





Для Могилева проект пилотный. Реализацией его занимается «Центр городских инициатив». По словам руководителя Центра Юрия Стукалова, «Фатина. Мой спальный» — это репликация минского проекта по развитию Серебрянки.

«Мы сотрудничали с Минской урбанистической платформой, которая успешно реализовывала проект „Серебрянка. Мой спальный“. Полтора года назад его активисты приезжали в Могилев с презентацией проекта. Нам он показался довольно интересным, поскольку мы занимается практически тем же самым в нашем городе — пытаемся вовлечь жителей в управление своими районами. Опыт „Серебрянки“ крут тем, что над этим проектом, кроме урбанистов и социологов, работали и архитекторы. В Могилеве с архитекторами беда, здесь нет архитектурных школ как таковых. Минску, Витебску, Полоцку, Новополоцку в этом смысле гораздо больше повезло, чем нам. Поэтому долго думали, как реализовать проект в наших условиях, и дорабатывали его под себя. Из „Серебрянки“ взяли не все. Например, отказались от запуска проекта на краудфандинговую платформу, посчитав эту идею в наших реалиях нецелесообразной. Что же касается архитектурных решений, то к их реализации подключили студентов-выпускников Белорусско-Российского университета», — рассказывает Юрий Стукалов.





По его словам, под проект выбрали именно микрорайон Фатина, поскольку на этой территории дома 1970-х годов постройки соседствуют с новостройками, где созданы товарищества собственников, и где есть активные жители.

Поэтому посмотреть на развитие данного микрорайона с точки зрения урбанистики создателям проекта показалось интересным. Плюс — Фатина находится в красивом природном месте, на берегу Днепра, что также создает дополнительные привлекательные живописные ландшафты для работы архитекторов и урбанистов: от разработки прогулочных зон до проектирования набережной.

В рамках инициативы, познакомиться с которой можно на сайте проекта , жители улиц Фатина, Терехина, Златоустовского, микрорайона «Солнечный», а также все заинтересованные могилевчане имеют возможность узнать, как по-другому могут работать общественные пространства микрорайона.

Им предложат проголосовать за лучший эскиз общественного пространства, заявить свою идею проекта для реализации, выразить мнение о качестве и функции общественного пространства в микрорайоне, увидеть в нем работы художников, продумать и организовать свой собственный праздник.

«В микрорайоне мы выбрали пять мест, которые имеют потенциал стать нужными и используемыми людьми. Над их концепцией будут работать студенты строительного факультета Белорусско-Российского университета. Сейчас на сайте проекта „Фатина. Мой спальный“ идет онлайн-голосование, в ходе которого мы хотим узнать у жителей, чем бы они хотели заниматься в этих пяти предложенных нами местах. Например, можно голосовать за занятия для активного отдыха, спокойного отдыха и творчества, — говорит Юрий Стукалов. — Также нас интересуют, какие у горожан есть пожелания к благоустройству этого места с точки зрения комфорта, безопасности и внешнего вида, какие материалы предпочли бы они, что хотели бы видеть там».





С момента старта голосования в опросе уже приняли участие более 100 человек, а проходить оно будет до 15 апреля включительно. После этого команда проекта внимательно проанализирует данные и предложит варианты благоустройства пространств в соответствии с мнением могилевчан.

Как подчеркивает Юрий Стукалов, «Центру городских инициатив» этот ресурс интересен еще и тем, что он дает возможность реализовать другие смежные проекты, направленные на объединение людей, живущих в одном микрорайоне.

Например, праздники двора и другие подобные мероприятия, опыт проведения которых у Центра уже есть. Если проект окажется успешным, то аналогичные ему инициативы могут появиться и для других микрорайонов Могилева.





«Мы много лет занимаемся проектами, которые направлены на стимулирование местных инициатив. Думаю, в любой стране и в любое время важно доносить людям простую, но важную мысль, что только от них зависит благоустроенность и комфорт того места, где они живут, — рассуждает Юрий Стукалов. — У нас, к сожалению, — и здесь я не имею в виду Минск, а говорю именно о региональных центрах, — культура совместного проживания до конца не оформлена. Процесс этот непростой и небыстрый. Но она сформируется. Мы со своей стороны этому содействуем и призываем могилевчан тоже быть активными и участвовать в жизни своего города и не быть безразличными».