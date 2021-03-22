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В Хотлянах готовятся зазывать весну

22.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Народный праздник организуется в каждом регионе по-своему. Программа в Узденском районе основывается на местном фольклорном материале. Так коллектив "Крынічанька" возрождает многочисленные праздники из народного календаря. Зазывают весну здесь всегда с готовностью, а в этом году - с удвоенной силой! Зима никак не может попрощаться с нами.

Будить землю от зимней спячки помогают и дети. Рядом с сельским Домом культуры - средняя хотлянская школа. Ученики с удовольствием участвуют во всех праздниках - таким образом изучают самобытность и красоту местного фольклора.

 
 
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Народный праздник организуется в каждом регионе по-своему. Программа в Узденском районе основывается на местном фольклорном материале. Так коллектив...
 
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