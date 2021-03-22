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О льготах и возможностях для молодых специалистов рассказали старшеклассникам минской школы

22.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С какого возраста подросток может официально работать. Какими правами и обязанностями, льготами и возможностями обладает молодой специалист при устройстве на работу. Об этом сегодня со старшеклассниками 4-й средней школы Минска говорили представители профсоюзной организации, которая в этом году отмечает вековой юбилей. Открытый урок для школьников стал и своеобразным экскурсом в историю профсоюзного движения в Беларуси.

Кстати, одно из  старейших учебных заведений Минска, что находится в Ленинском районе,  также отмечает день рождения - 115 лет. В течение года запланированы юбилейные мероприятия с участием всех классов. По архивным данным, в 1906 году школа была открыта как частная мужская гимназия и находилась в современном здании исторического факультета БГУ. Статус городской школы № 4 она приобрела только в 1918 году.

 
Теги: Минск
 
 
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С какого возраста подросток может официально работать. Какими правами и обязанностями, льготами и возможностями обладает молодой специалист при устройстве на...
 
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