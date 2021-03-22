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За выходные в Минске произошло 110 ДТП с материальным уроном
22.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа прошедшие выходные в Минске произошло 110 ДТП с материальным уроном, в трех из них участники получили травмы. По словам сотрудников Госавтоинспекции, основная причина аварий по-прежнему - несоблюдение скоростного режима. За теми, кто всегда спешит, особый контроль. Кроме камер фотофиксации, применяют и мобильные радары. Например, сегодня в Минске их установили на шести участках, где дорожные условия позволяют водителям развить скорость выше допустимой.
Также в столице за выходные 124 водителя нарушили правила проезда пешеходных переходов. ГАИ обращает внимание на выполнение правил дорожного движения - за этим инспекторы будут внимательно следить. К 24 марта в столице проходит акция "Будь в безопасности!"
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За прошедшие выходные в Минске произошло 110 ДТП с материальным уроном, в трех из них участники получили травмы. По словам сотрудников Госавтоинспекции, основная...
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