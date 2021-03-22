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В мемориальном комплексе вспоминают каждого, кто погиб в огне Хатыни

22.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мемориальный комплекс "Хатынь" сегодня вспоминает 78-ю годовщину трагедии. Сожженная в годы Великой Отечественной войны деревня стала символом печали и непокоренности белорусов. 22 марта 1943 года заживо там сгорели 149 человек. Ценой больших жертв нам стоило сегодняшнее мирное небо. Многие сожженные деревни, как и Хатынь, так и не возродились. Мемориалы остались на карте Беларуси как напоминание о небывалой человеческой жестокости. К месту, где когда-то процветала жизнь, сегодня с самого утра несут цветы. В мемориальном комплексе вспоминают каждого, кто погиб в огне Хатыни.

 
 
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Мемориальный комплекс "Хатынь" сегодня вспоминает 78-ю годовщину трагедии. Сожженная в годы Великой Отечественной войны деревня стала символом печали и...
 
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