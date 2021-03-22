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Минские власти назвали сроки ремонта дорог после зимы

22.03.2021 18:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Критические дефекты на минских дорогах устранят до 28 марта, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Как сообщает пресс-служба комитета, эту тему глава города затронул на оперативном совещании в мэрии.

Кухарев обратил внимание, что после зимы состояние дорожного покрытия очень плохое, есть огромное количество неровностей. По его словам, все это вызвано недостаточным вниманием к профилактике в минувшие годы.

Параллельно с экстренным ремонтом дорог в городе пройдет и плановый ремонт подземных переходов, работы здесь завершат к 1 мая.

А к середине апреля все улицы и пешеходные дорожки должны быть очищены коммунальными службами от песка, остановки вымыты, к дождям предстоит подготовить и ливневки.

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Теги: Минск
 
 
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В мэрии считают, что ситуация с качеством дорожного покрытия после зимнего сезона – критическая, решать проблему будут оперативно.
 
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