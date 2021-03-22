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В Волковыске на курсы «Мова нанова» пришла милиция. Около 30 человек доставили в РОВД
22.03.2021 20:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Волковыске на курсы белорусского языка «Мова нанова» пришли сотрудники милиции. Около 30 человек доставили в местное РОВД. Об этом TUT.BY рассказал православный священник Александр Богдан, которого также доставили в отделении милиции.
Александр Богдан рассказал, что занятия по белорусскому языку только начались, когда в помещение на улице Желудева пришли сотрудники милиции.
— Мы предложили сотрудникам поприсутствовать на занятиях. Объясняли, что это языковые курсы и нет никакой политики, но в итоге практически всех посадили в автобус и отвезли в милицию, — говорит Александр Богдан.
По информации священника, в милицию было доставлено около 30 человек, одного несовершеннолетнего парня отпустили.
На занятиях «Мова нанова» в Волковыске должен был выступать лидер рок-группы «Крама» Игорь Ворошкевич. Местные жители сообщили, что его также забрали, но после поступила информация, что он в безопасности.
Со священником Александром Богданом провели беседу и отпустили.
Он рассказывает, что милиционеры объясняли: получили анонимный сигнал и поэтому приехали на место проведения курсов.
Сейчас и остальных доставленных в РУВД начинают отпускать по одному, предварительно дают подписать уведомление, где написано об административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
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В Волковыске на курсы белорусского языка «Мова нанова» пришли сотрудники милиции. Около 30 человек доставили в местное РОВД. Об этом TUT.BY рассказал православный...
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