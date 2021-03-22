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От 15 до 30 суток. Судья вынесли решения по задержанным в Чижовке

22.03.2021 20:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержанным вечером в воскресенье в Чижовке минчанам дали от 15 до 30 суток. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

22 марта прошли суды над пятью задержанными в Чижовке в воскресенье вечером минчанами. Согласно протоколу, они «приняли участие в организованном массовом шествии по пешеходной части улицы в группе лиц для выражения своих политических настроений». Суда они дожидались в ИВС на Окрестина.

57-летняя Людмила Левкина и 56-летняя Жанна Макаревич на суде утверждали, что встретились для вечерней прогулки. Они видели в нескольких метрах от себя группу протестующих, но к ней не присоединялись. Судья Заводского района Жанна Хвойницкая не поверила показаниям женщин и осудила Людмилу и Жанну на 15 суток.

Дело 54-летнего Андрея Кунцевича рассмотрела судья Екатерина Мурашко. Андрей сразу заявил, что он участвовал в шествии, чтобы выразить свою гражданскую позицию. И добавил, что такой способ выражения мнения прописан в Конституции. На суде и в РУВД мужчина отказался от дачи показаний, но попросил судью учесть, что ухаживает за мамой, имеющей инвалидность 1 группы. Кунцевича наказали арестом на 15 суток.

️Самое суровое наказание досталось 55-летней Елене Король. Судья Геннадий Янковский осудил женщину на 30 суток, несмотря на то, что Елена ухаживает за пожилой матерью. 36-летняя Александра Меджидова по решению этого же судьи будет отбывать 15-суточный арест.

 
 
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Согласно протоколу, они «приняли участие в организованном массовом шествии по пешеходной части улицы в группе лиц для выражения своих политических настроений»....
 
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