ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси задержали украинку, скрывшуюся от МВД России 25 лет назад

22.03.2021 20:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси задержана гражданка Украины, которая в 1990-х годах совершила наркопреступление на территории России и длительное время скрывалась от наказания. Об этом сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники регионального управления ведомства совместно с коллегами из МВД Беларуси принимали участие в поиске и задержании женщины.

В 1996 году беглянка совершила на территории РФ преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Установлено, что в том же году она уехала в Беларусь, через несколько лет вышла замуж, сменила фамилию и получила вид на жительство. Между тем российский суд в 2008 году заочно приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным УФСИН, решается вопрос о ее экстрадиции в Россию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1996 году беглянка совершила на территории РФ преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Установлено, что в том же году она уехала в Беларусь, через...
 
Новости дня
Новости общества
 
А. Лукашенко: Пока мы приходим к памятникам и святыням, значит будет существовать наша страна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by