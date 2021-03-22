В Беларуси задержали украинку, скрывшуюся от МВД России 25 лет назад

Источник материала: Tut.by

В Беларуси задержана гражданка Украины, которая в 1990-х годах совершила наркопреступление на территории России и длительное время скрывалась от наказания. Об этом сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники регионального управления ведомства совместно с коллегами из МВД Беларуси принимали участие в поиске и задержании женщины.

В 1996 году беглянка совершила на территории РФ преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Установлено, что в том же году она уехала в Беларусь, через несколько лет вышла замуж, сменила фамилию и получила вид на жительство. Между тем российский суд в 2008 году заочно приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным УФСИН, решается вопрос о ее экстрадиции в Россию.