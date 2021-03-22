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В НОК состоится презентация олимпийской формы наших спортсменов
22.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
122 дня остаются до старта летних Игр в Токио. Уже в четверг начнется эстафета Олимпийского огня. Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. А спортсменов ждут жесткие ограничения. В эти минуты в НОКе все готово для презентации олимпийской формы наших спортсменов.
Как будет выглядеть капсульная коллекция?
Виталий Островский, начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Беларуси: "Из чего выбирали. О том, что цель, которая ставилась перед разработкой экипировки, передать генетический код Беларуси. Около 9 вариантов белорусских и зарубежных дизайнеров".
Презентация экипировки олимпийской команды
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122 дня остаются до старта летних Игр в Токио. Уже в четверг начнется эстафета Олимпийского огня. Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. А спортсменов ждут...
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