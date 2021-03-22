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В НОК состоится презентация олимпийской формы наших спортсменов

22.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

122 дня остаются до старта летних Игр в Токио. Уже в четверг начнется эстафета Олимпийского огня. Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. А спортсменов ждут жесткие ограничения. В эти минуты в НОКе все готово для презентации олимпийской формы наших спортсменов.

На прямую связь со студией выходит моя коллега Кристина Камыш. 

Как будет выглядеть капсульная коллекция? 


Наши спортсмены летом в Токио будут красивыми и стильными. Презентация экипировки олимпийской команды начнется ориентировочно в 19:30. Но для зрителей телеканала "Беларусь 1" у нас есть возможность продемонстрировать.

Виталий Островский, начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Беларуси: "Из чего выбирали. О том, что цель, которая ставилась перед разработкой экипировки, передать генетический код Беларуси. Около 9 вариантов белорусских и зарубежных дизайнеров".

Презентация экипировки олимпийской команды


По одежде встречают, провожать будем по результатам. На данный момент у белорусской сборной 79 квот, это с учетом лицензий, которые на выходных завоевали наши борцы. Напомним, до Олимпийских игр в Токио остаются 122 дня.

 
 
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122 дня остаются до старта летних Игр в Токио. Уже в четверг начнется эстафета Олимпийского огня. Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. А спортсменов ждут...
 
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