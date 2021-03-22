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ГАИ начала рассылку "писем счастья" за отсутствие техосмотра

22.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщалось ранее, с 1 марта в соответствии с новым административным законодательством предусмотрена возможность привлекать водителей к ответственности по средствам фотофиксации.

Николай Круковский, начальник отдела обеспечения функционирования систем автофиксации правонарушений МВД Беларуси: "Камеры фиксируют факт участия транспортного средства в дорожном движении, распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных АИС "Белтехосмотр" на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При отсутствии разрешения в отношении собственника выносится соответствующее постановление. Если нарушение зафиксировано впервые, владелец освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения. В следующий раз собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины. При этом к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо - собственник или владелец транспортного средства".

 
 
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Как сообщалось ранее, с 1 марта в соответствии с новым административным законодательством предусмотрена возможность привлекать водителей к ответственности по...
 
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