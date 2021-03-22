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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иван Эйсмонт о трагедии, которая коснулась его семьи Хатынь сегодня стала местом людского потока в память о великой трагедии. 22 марта 1943 года деревня вместе с жителями была уничтожена фашистами. Погибли 149 человек, в...

Хатынь сегодня стала местом людского потока в память о великой трагедии. 22 марта 1943 года деревня вместе с жителями была уничтожена фашистами. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. И сегодня с самого утра в мемориальном комплексе звучала траурная молитва. Той же улицей, которая помнит страшные события военных лет, прошли дети, взрослые, старики, чтобы почтить память погибших минутой молчания.