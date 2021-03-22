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Презентация экипировки олимпийской команды Беларуси

22.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пандемия показала как сильные стороны всех сфер жизни, так и слабые. А еще внесла немало корректив в различные события и мероприятия. Так, например, предстоящие летние Игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков. Сокращено и количество зарубежных волонтеров. А спортсменов ждут жесткие ограничения. К таким условиям наши атлеты готовы. Сегодня была представлена олимпийская форма белорусской команды. Какая она - прямо сейчас расскажет моя коллега Кристина Камыш. Мы же пожелаем, чтобы эта форма принесла удачу нашим спортсменам.

Презентация экипировки олимпийской команды Беларуси

Олимпиада - это не только спорт. Во время церемоний открытия Игр главной становится мода. Поэтому дизайнеры усердно работают, чтобы у каждой сборной был неповторимый образ. Кстати, традиции одеваться командой в едином стиле без малого 85 лет. А в свое время изготовлением костюмов для олимпийцев занимались именитые кутюрье - Коко Шанель, Ив Сен-Лоран и Пьер Карден.

Впервые на старте в Японии наши атлеты выйдут в экипировке под знаком Made in Belarus. Это касается как дизайна, так и самого пошива спортивной одежды. Т.е. все придумали и выполнили мы сами.

Также впервые олимпийцы выступят под знаком Team BY. Он появился в конце 2018 года. За основу логотипа бренда взят аист, который является символом страны. Графически птица изображена летящей вверх, как и наша команда, которая всегда стремится к победам и покорению новых высот.

Кстати, спортсменов одели полностью - от шортов и маек до дождевиков и теплых джемперов. Т.е. наши атлеты будут готовы к любым погодным условиям в Японии.

НОК Беларуси - 30 лет

Национальный олимпийский комитет отмечает день рождения - 30 лет со дня основания. Поэтому весь год НОК будет реализовывать ряд проектов, посвященных юбилею.

Пословица гласит, что встречают по одежке. Провожать будем по количеству медалей. До Олимпийских игр в Токио остается 122 дня. На данный момент наша команда завоевала 79 лицензий в Японию.

 
 
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Пандемия показала как сильные стороны всех сфер жизни, так и слабые. А еще внесла немало корректив в различные события и мероприятия. Так, например, предстоящие...
 
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