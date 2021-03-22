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7 из 8 фигурантов дела Белгазпромбанка признали свою вину после оглашения обвинения
22.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в суде Московского района Минска возобновились слушания по делу о взятках в Белгазпромбанке. В течение дня было полностью оглашено обвинение.
Подсудимые подтвердили, что оно им понятно. Вину полностью признали 7 человек, за исключением основного фигуранта дела - экс-главы банка. Напомним, речь идет о самом крупном в истории суверенной Беларуси коррупционном преступлении. Бывшим топ-менеджерам вменяется получение нелегальных финансов на общую сумму около 15 миллионов долларов. Взятки вымогались под видом дивидендов на счета фирм-кошельков, а также наличными, деньги выводились и в оффшоры, отмывались через серые схемы. Каждому из восьми участников преступной группы предъявлено обвинение в зависимости от их роли и продолжительности участия в незаконной деятельности. 6 фигурантов заключили досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве. Завтра процесс продолжится.
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Сегодня в суде Московского района Минска возобновились слушания по делу о взятках в Белгазпромбанке. В течение дня было полностью оглашено обвинение. ...
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