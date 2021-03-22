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Информация о тысячах уволенных милиционеров - ложь

22.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Информация о тысячах уволенных правоохранителей, которая сейчас активно обсуждается в интернете, не имеет ничего общего с реальной картиной. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Представитель ведомства отметила, что в прошлом году как раз наоборот наблюдалась тенденция к снижению количества уволенных из органов внутренних дел.

Работа в новых реалиях


О фейках и откровенных вбросах, угрозах в адрес милиционеров, а также о работе милиции в рамках нового КоАП - большой разговор с пресс-секретарем МВД Ольгой Чемодановой смотрите в программе "Скажинемолчи" уже в этот четверг на "Беларусь 1".
 
 
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Информация о тысячах уволенных правоохранителей, которая сейчас активно обсуждается в интернете, не имеет ничего общего с реальной картиной. Об этом заявила...
 
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