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Информация о тысячах уволенных милиционеров - ложь
22.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Информация о тысячах уволенных правоохранителей, которая сейчас активно обсуждается в интернете, не имеет ничего общего с реальной картиной. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Представитель ведомства отметила, что в прошлом году как раз наоборот наблюдалась тенденция к снижению количества уволенных из органов внутренних дел.
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Информация о тысячах уволенных правоохранителей, которая сейчас активно обсуждается в интернете, не имеет ничего общего с реальной картиной. Об этом заявила...
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