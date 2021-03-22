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Информация о тысячах уволенных правоохранителей, которая сейчас активно обсуждается в интернете, не имеет ничего общего с реальной картиной. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Представитель ведомства отметила, что в прошлом году как раз наоборот наблюдалась тенденция к снижению количества уволенных из органов внутренних дел.







Работа в новых реалиях





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Информация о тысячах уволенных милиционеров - ложь Информация о тысячах уволенных правоохранителей, которая сейчас активно обсуждается в интернете, не имеет ничего общего с реальной картиной. Об этом заявила...

О фейках и откровенных вбросах, угрозах в адрес милиционеров, а также о работе милиции в рамках нового КоАП - большой разговор с пресс-секретарем МВД Ольгой Чемодановой смотрите в программеуже в этот четверг на